11 વર્ષમાં 28 પુરસ્કારો… નરેન્દ્ર મોદી વિશ્વના સૌથી ઉચ્ચ નાગરિક સન્માનો ધરાવતા વડા પ્રધાન બન્યા

મંગળવારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને ઇથોપિયાના સર્વોચ્ચ પુરસ્કાર, “ઇથોપિયાના મહાન સન્માન નિશાન” થી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. આ સન્માન તેમને ઇથોપિયાના વડા પ્રધાન ડૉ. અબીય અહમદ દ્વારા અર્પણ કરવામાં આવ્યું. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને 11 વર્ષમાં 27 દેશો દ્વારા સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. વડા પ્રધાન મોદી વિશ્વના સૌથી ઉચ્ચ નાગરિક સન્માનો સાથે વડા પ્રધાન બન્યા છે. આ વર્ષની શરૂઆતમાં, જુલાઈમાં, તેમને નામિબિયાના સર્વોચ્ચ નાગરિક પુરસ્કાર, “ઓર્ડર ઓફ ધ મોસ્ટ એન્સિયન્ટ વેલવિટ્શિયા મિરાબિલિસ” થી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. જુલાઈમાં નામિબિયાની તેમની મુલાકાત દરમિયાન, પીએમ મોદીએ અન્ય ચાર દેશોની પણ મુલાકાત લીધી હતી. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેમને ત્રિનિદાદ અને ટોબેગો, ઘાના અને બ્રાઝિલના સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માનોથી પણ સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.
કયા દેશે કયું સન્માન અને ક્યારે આપ્યું ?
2025 માં પુરસ્કૃત સન્માન:
ઇથોપિયા – ઇથોપિયાનું મહાન સન્માન નિશાન
નામિબિયા – સૌથી પ્રાચીન વેલ્વિટચિયા મિરાબિલિસનો ઓર્ડર
બ્રાઝિલ – ગ્રાન્ડ કોલર ઓફ ધ નેશનલ ઓર્ડર ઓફ ધ સધર્ન ક્રોસ
ત્રિનિદાદ અને ટોબેગો – ત્રિનિદાદ અને ટોબેગો પ્રજાસત્તાકનો ઓર્ડર
ઘાના – ઘાનાના સ્ટાર ઑફ ધ ઓર્ડર ઑફિસર
સાયપ્રસ – ગ્રાન્ડ ક્રોસ ઓફ ધ ઓર્ડર ઓફ મકરિયોસ III
શ્રીલંકા – શ્રીલંકા મિત્ર વિભૂષણાયા
બાર્બાડોસ – બાર્બાડોસની સ્વતંત્રતાનો માનદ ઓર્ડર
મોરેશિયસ – ગ્રાન્ડ કમાન્ડર ઓફ ધ ઓર્ડર ઓફ ધ સ્ટાર અને કી ઓફ ધ હિંદ મહાસાગર
2024 માં પુરસ્કૃત સન્માન
કુવૈત – મુબારક અલ કબીરનો ઓર્ડર
ગયાના – શ્રેષ્ઠતાનો ઓર્ડર
ડોમિનિકા – ડોમિનિકા એવોર્ડ ઓફ ઓનર
નાઇજીરીયા – ગ્રાન્ડ કમાન્ડર ઓફ ધ ઓર્ડર ઓફ ધ નાઇજર
રશિયા – સેન્ટ એન્ડ્રુનો ઓર્ડર ફર્સ્ટ-કોલ્ડ એપોસ્ટલ
ભૂટાન – ઓર્ડર ઓફ ધ ડ્રુક ગ્યાલ્પો
2023 માં સન્માન આપવામાં આવ્યું
ગ્રીસ – ગ્રાન્ડ ક્રોસ ઓફ ધ ઓર્ડર ઓફ ઓનર
ફ્રાન્સ – લીજન ઓફ ઓનર
ઇજિપ્ત – ઓર્ડર ઓફ ધ નાઇલ
ફીજી – કમ્પેનિયન ઓફ ધ ઓર્ડર ઓફ ફીજી
પાપુઆ ન્યુ ગિની – ઓર્ડર ઓફ લોગોહુ
પલાઉ – અબાકલ એવોર્ડ
2019 માં સન્માનિત સન્માન
યુએઈ – ઓર્ડર ઓફ ઝાયેદ
બહેરીન – કિંગ હમાદ ઓર્ડર ઓફ ધ રેનેસાં
માલદીવ્સ – ઓર્ડર ઓફ ધ ડિસ્ટિંગ્વિશ્ડ રૂલ ઓફ નિશાન ઇઝ્ઝુદ્દીન
2026 માં સન્માનિત સન્માન
અફઘાનિસ્તાન – સ્ટેટ ઓર્ડર ઓફ ગાઝી અમીર અમાનુલ્લાહ ખાન
સાઉદી અરેબિયા – ઓર્ડર ઓફ કિંગ અબ્દુલઅઝીઝ અલ સઉદ