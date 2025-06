કેમિકલ ફેક્ટરીમાં વિસ્ફોટથી 10નાં મોત, અનેક ઘાયલ

હૈદરાબાદઃ તેલંગાણામાં સંગારેડ્ડી જિલ્લામાં એક કેમિકલ ફેક્ટરીમાં ભીષણ વિસ્ફોટ થયો હતો. પાટન ચેરુ મંડલ સ્થિત સિગાચી કેમિકલ્સ ફેક્ટરીમાં થયેલી દુર્ઘટનામાં કમસે કમ 10 લોકોનાં મોત થયાં હતા, જ્યારે 20થી વધુ લોકો ગંભીર ઘાયલ થયા હતા.

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર આ વિસ્ફોટ એ સમયે થયો જ્યારે ફેક્ટરીમાં મજૂરો કામ કરી રહ્યા હતા. ફેક્ટરીના રિએક્ટરમાં અચાનક જોરદાર વિસ્ફોટ થયો હતો, જેને પગલે યુનિટમાં આગ લાગી હતી. આ આગ ફેક્ટરીના મોટા ભાગને ચપેટમાં લીધો હતો. આ બ્લાસ્ટ પાછળનું કારણ હજુ જાણી શકાયું નથી

આ ઘટનાની જાણ થતાં જ ફાયર બ્રિગેડ અને પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી છે. જે રાહત અને બચાવ કાર્યમાં જોડાયા છે.

A blast has been reported in a chemical factory in Hyderabad, casualties are feared and many are reported injured.

