મિક્સ વેજીટેબલ રવા ઢોકળા

દાળ-ભાત કે શાક-રોટલી બનાવવાની ઝંઝટ કર્યા વગર અને ઓછી તૈયારી સાથે પૂરા ભોજનનો સ્વાદ તેમજ પોષણ મળી રહે તેવા આ મિક્સ વેજીટેબલ રવાના ઢોકળા બની શકે છે!

સામગ્રીઃ ચણાનો લોટ ½ કપ, રવો ½ કપ, છાશ 1 કપ, પાલકના પાન ધોઈને સમારેલાં ½ કપ, કોથમીર ધોઈને સમારેલી ½ કપ, સિમલા મરચું 1, બાફેલી મકાઈના દાણા 1 કપ, અડધું ગાજર, ફ્લાવરના ટુકડા ½ કપ, લસણની કળી 6-7, આદુનો ટુકડો 1 ઈંચ, સફેદ તલ 2 ટે.સ્પૂન, અધકચરા વાટેલા કાળા મરી ½ ટી.સ્પૂન, વરિયાળી 1 ટી.સ્પૂન, ઈનો પાઉડર 1 ટી.સ્પૂન, હળદર ½ ટી.સ્પૂન, હીંગ ¼ ટી.સ્પૂન, ચાટ મસાલો ¼ ટી.સ્પૂન, સાકર 2-3 ચપટી, મીઠું સ્વાદ મુજબ, કાંદો 1,

રીતઃ એક બાઉલમાં સમારેલાં પાલકના તેમજ કોથમીરના પાન મેળવીને સ્વાદ મુજબ મીઠું, વરિયાળી, અધકચરા વાટેલાં કાળા મરી, હીંગ, ચાટ મસાલો, 2-3 ચપટી સાકર મેળવીને રાખો.

સિમલા મરચાં, ગાજર, ફ્લાવર, આદુને નાના ટુકડામાં સમારી, લસણ તેમજ મકાઈના દાણા મેળવીને એક ચોપરમાં ક્રશ કરી લો. આ વેજીટેબલને છાશવાળા મિશ્રણમાં મેળવી દો. હવે તેમાં રવો તેમજ ચણાનો લોટ પણ મેળવી દો.

એક થાળીમાં તેલ લગાડીને તેમાં સફેદ તલ થોડા ભભરાવી રાખો. અને ઢોકળા બાફવાના વાસણમાં પાણી ગરમ કરવા મૂકીને તેમાં આ થાળી મૂકી દો.

છાશવાળા મિશ્રણમાં ઈનો પાઉડર નાખીને તેની ઉપર એક ચમચી પાણી મેળવીને ચમચા વડે મિક્સ કરીને આ મિશ્રણને તેલવાળી થાળીમાં રેડીને ઢોકળાના વાસણમાં ગોઠવી દો અને વાસણ ઢાંકીને ઢોકળા બાફવા માટે મૂકી દો. 10-15 મિનિટ માટે થવા દો. ત્યારબાદ ઢાંકણ ખોલીને એક ચપ્પૂ વડે ઢોકળા ચેક કરી લો. જો ચપ્પૂ ચોખ્ખું બહાર આવે તો. ઢોકળા તૈયાર છે. ગેસ બંધ કરીને ઢોકળાની થાળી ઠંડી થાય એટલે ચપ્પૂ વડે તેના ચોસલા પાડી લો.

એક તવામાં થોડું તેલ ગરમ કરવા મૂકો. તેની ઉપર થોડા તલ ભભરાવી દો અને ઢોકળાના ચોસલા તેની ઉપર ગોઠવી દો. ગેસની આંચ મધ્યમ રાખીને ઢોકળા બંને બાજુએથી સોનેરી રંગના શેલો ફ્રાય કરી લો.

તૈયાર ઢોકળા ટોમેટો કેચ-અપ કે લીલી ચટણી સાથે પીરસો.

