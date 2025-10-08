આંધ્ર સ્ટાઈલના સ્ટફ્ડ મરચાંના ભજીયા ભોજનમાં સાઈડ ડિશ તરીકે અથવા નાસ્તામાં ચા-કોફી સાથે ચાલી શકે!
સામગ્રીઃ
- 2 કાંદા ઝીણાં સમારેલાં
- કોથમીર સમારેલી 2 ટે.સ્પૂન
- શેકેલી શીંગનો ભૂકો 2 ટે.સ્પૂન
- લીંબુનો રસ
- લાલ મરચાં પાઉડર 1 ટી.સ્પૂન
- ધાણાજીરૂ 2 ટે.સ્પૂન
- કાળા મરી પાઉડર ¼ ટી.સ્પૂન
- ચાટ મસાલો ¼ ટી.સ્પૂન
- ભાવનગરી લીલા મરચાં 7-8 નંગ
- ચણાનો લોટ 200 ગ્રામ
- તલ તળવા માટે
- અજમો ¼ ટી.સ્પૂન
- ખજૂર-આમલીની ચટણી 2 ટે.સ્પૂન
- હળદર ¼ ટી.સ્પૂન
- ખાવાનો સોડા 3-4 ચપટી
રીતઃ ચણાના લોટ એક બાઉલમાં લઈ તેમાં અજમો, હળદર તેમજ સ્વાદ મુજબ મીઠું મેળવીને જરૂર મુજબ પાણી ઉમેરી ભજીયા માટેનું ખીરું તૈયાર કરી લો. ભજીયા તળતી વખતે ખાવાનો સોડા તેમાં મેળવી લેવો.
ભાવનગરી મરચાં ધોઈને સૂકા કપડાં ઉપર કોરા કરી લો. ત્યારબાદ દરેક મરચાંમાં ચપ્પૂ વડે ઉભા કટ કરી લો.
આ મરચાંને ચણાના લોટના ખીરામાં બોળીને તેલમાં તળી લો. ત્યારબાદ ચમચી વડે મરચાંના કટમાં આમલીની ચટણી ભરી લો.
હવે ઝીણાં સમારેલાં કાંદા તેમજ કોથમીર, શેકેલી શીંગનો ભૂકો, લીંબુનો રસ, સ્વાદ મુજબ મીઠું, લાલ મરચાં પાઉડર, ધાણાજીરૂ, કાળા મરી પાઉડર, ચાટ મસાલો બધું મિક્સ કરીને તળેલાં મરચાંમાં ભરી દો.
આ ભરેલાં મરચાં જમવામાં સાઈડ ડીશ તરીકે પીરસો.