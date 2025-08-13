“સાચું સ્મિત- જીવનમાં દિવ્યતા અને પ્રગતિની ચાવી”

જ્યારે તમે તમારા દિવસની શરૂઆત સ્મિત સાથે કરો છો, ત્યારે તમારા જીવનમાં દિવ્યતાનો જન્મ થાય છે. સવારે વહેલા ઉઠીને બહારથી અને ભીતર અંતઃકરણથી સ્મિત કરવું એ સાચી પ્રાર્થના છે.
હાસ્ય અને સ્મિત આપણા અસ્તિત્વના કેન્દ્રમાંથી, આપણા હૃદયના ઊંડાણમાંથી આવે છે. હાસ્ય આપણા શરીરના દરેક કોષમાં ફેલાયેલું છે. ખરું હાસ્ય એ સાચી પ્રાર્થના છે. જ્યારે બધું બરાબર ચાલી રહ્યું હોય, ત્યારે દરેક વ્યક્તિ હસી શકે છે, અને જ્યારે બધું તૂટી રહ્યું હોય અને જો ત્યારે તમે હસી શકો છો, તે ક્રમશઃ ઉન્નતિ અને વિકાસનું લક્ષણ છે. જીવનમાં તમારા સ્મિત કરતાં વધુ મહત્વનું કંઈ નથી. તેને ક્યારેય ગુમાવશો નહીં. જીવનમાં વસ્તુઓ આવે છે અને જાય છે. કેટલીક વસ્તુઓ સુખદ હોય છે અને કેટલીક અપ્રિય હોય છે. તમારી અંદર એક એવી જગ્યા છે જેને કંઈ સ્પર્શી શકતું નથી. એમાં સ્થિર થઈ જાઓ અસ્પૃશ્ય છે. પછી તમે આખી જીંદગી હસતા અને સ્મિત કરશો.
ક્યારેક તમે સતત વિચારવાની સ્થિતિથી બચવા માટે અથવા તમારી જાત પરથી ધ્યાન ભટકાવવા માટે હસો છો. પરંતુ જ્યારે તમે તમારી ભીતર ઊંડાણપૂર્વક જુઓ છો અને અનુભવો છો કે જીવન દરેક ક્ષણે આ વર્તમાન ક્ષણમાં છે, ત્યારે કોઈ પણ ઘટના તમને વિચલિત નહિ કરી શકે. હસવું અને આનંદિત રેહવું એ વાસ્તવિકતા છે. તમે છ મહિનાનું કે એક વર્ષનું બાળક જોયું હશે. જ્યારે તેઓ હસે છે, ત્યારે તેમનું આખું શરીર ઉછળે-કુદે છે. તેમના શરીરનો દરેક કોષ હસે છે અને પ્રસન્ન થાય છે. આ જ્ઞાન છે. તે હાસ્ય નિર્દોષ અને શુદ્ધ છે અને તેમાં કોઈ અવરોધ નથી.
ધારણાઓ એ આપણાં મન પર પડેલી છાપો છે, જે આપણે જીવનના અનુભવોથી મન પર છાપી દઈએ છીએ.
જ્યારે આપણે એક જ અનુભવ ચાર–પાંચ વખત કરીએ છીએ, ત્યારે આખું જીવન આપણે એ જ ચશ્માંથી જોવાનું શરૂ કરીએ છીએ. પરિસ્થિતિઓને તેમ જ જોવું જોઈએ — જેવી તે છે તેવી. જ્યારે આપણા અંદરના ઊંડાણમાં જીવનનું સાર ખીલવા લાગે છે, ત્યારે સાચું હાસ્ય અને સ્મિત પ્રસ્ફુટિત થાય છે — જે ઈશ્વર જેવું લાગે છે. હાસ્ય આપણને અંદરથી ખોલી નાખે છે. આપડું હૃદય પણ તેના થકી ખુલ્લું થઈ જાય છે.
(ગુરુદેવ શ્રી શ્રી રવિશંકર)
(આધ્યાત્મિક ગુરૂ શ્રી શ્રી રવિશંકરજી વૈશ્વિક સ્તરે માનવીય મૂલ્યોનાં ઉત્થાન માટે કાર્યરત છે અને આર્ટ ઓફ લિવિંગ સંસ્થાના પ્રણેતા છે.)