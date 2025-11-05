ઝોહરાન મમદાની ન્યૂ યોર્કના પ્રથમ ભારતીય મૂળના મેયર બન્યા

અમેરિકા: રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ઉગ્ર વિરોધ છતાં, ડેમોક્રેટિક સમાજવાદી ઉમેદવાર ઝોહરાન મમદાનીએ ન્યૂયોર્ક મેયરની ચૂંટણીમાં ઐતિહાસિક જીત મેળવી છે. આ હાઇ-વોલ્ટેજ સ્પર્ધામાં, ભારતીય મૂળના ઝોહરાન મમદાનીએ ભૂતપૂર્વ ગવર્નર એન્ડ્રુ કુઓમો અને રિપબ્લિકન ઉમેદવાર કર્ટિસ સ્લિવાને હરાવ્યા.‘વૈચારિક સંઘર્ષ’ બની ગયેલી ચૂંટણી
આ ચૂંટણી ફક્ત મેયરની રેસ વિશે જ નહોતી પણ ડેમોક્રેટિક પાર્ટીની અંદર પેઢીગત અને વૈચારિક સંઘર્ષનું પણ પ્રતીક હતી. 34 વર્ષીય મમદાનીનો વિજય પ્રગતિશીલ ડાબેરી રાજકારણ માટે એક મોટી જીત માનવામાં આવી રહ્યો છે.ટ્રમ્પનો વિરોધ
રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે સ્વતંત્ર ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી લડનારા એન્ડ્રુ કુઓમોને ખુલ્લેઆમ ટેકો આપ્યો. ટ્રમ્પે મતદારોને મમદાનીને મત ન આપવાની અપીલ કરી, તેમને સામ્યવાદી, યહૂદી વિરોધી અને ખતરો પણ ગણાવ્યો. તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે જો મમદાની મેયર બનશે, તો તેઓ ફેડરલ ભંડોળને ન્યૂયોર્ક સુધી મર્યાદિત કરશે.
કુઓમોનો પરાજય
ટ્રમ્પના સમર્થનથી પણ એન્ડ્રુ કુઓમોનો વિજય થયો ન હતો, જેમણે ડેમોક્રેટિક પ્રાઇમરીમાં મામદાની સામે હાર્યા બાદ સ્વતંત્ર ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી લડી હતી.
ઝોહરાન મામદાનીનો ઐતિહાસિક વિજય
યુગાન્ડામાં જન્મેલા અને ભારતીય ફિલ્મ નિર્માતા મીરા નાયરના પુત્ર ઝોહરાન મામદાની ન્યૂયોર્ક શહેરના ઇતિહાસમાં અનેક રેકોર્ડ બનાવવા માટે તૈયાર છે:
- તેઓ ન્યૂયોર્ક શહેરના પ્રથમ મુસ્લિમ મેયર બનશે.
- તેઓ દક્ષિણ એશિયન મૂળના પ્રથમ મેયર પણ બનશે.
- તેઓ એક સદીથી વધુ સમયમાં શહેરના સૌથી યુવા મેયર બનશે.
મામદાનીનું અભિયાન મુખ્યત્વે પ્રગતિશીલ વચનો પર કેન્દ્રિત હતું. જેમ કે ભાડા નિયંત્રણનો વિસ્તાર કરવો, જાહેર પરિવહનને સબસિડી આપવી અને રહેઠાણ સંકટનો અંત લાવવો. આ ચૂંટણીમાં 50 વર્ષમાં પ્રથમ વખત 2 મિલિયનથી વધુ મતદારોએ મતદાન કર્યું હતું.