ફ્લાઈટની જેમ ટ્રેનમા પણ વધારે સામાન માટે ચૂકવવો પડશે ચાર્જ

ભારતમાં લાખો લોકો દરરોજ ટ્રેનમાં મુસાફરી કરે છે, પરંતુ ઘણા લોકોને ખબર નથી હોતી કે તેઓ કેટલો સામાન લઈ જઈ શકે છે. ભારતીય રેલ્વેએ ફરી એકવાર સ્પષ્ટતા કરી છે કે ટ્રેનોમાં કેટલો સામાન મફતમાં લઈ જવાની મંજૂરી છે અને કેટલી મર્યાદાથી વધુ સામાન માટે મુસાફરોએ વધારાનો ચાર્જ ચૂકવવો પડશે.
ભારતમાં લાખો લોકો દરરોજ ટ્રેનમાં મુસાફરી કરે છે. કેટલાક લોકો નાની બેગ સાથે રાખે છે, જ્યારે કેટલાક પોતાના આખા ઘરને પેક કરે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ટ્રેનોમાં સામાનની મર્યાદા પણ હોય છે? આ મર્યાદા ઓળંગવી તમને મોંઘી પડી શકે છે. તાજેતરમાં, રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે સંસદમાં રેલ્વેના સામાન નિયમો સ્પષ્ટ કર્યા, જેનાથી મુસાફરોને સાવધ રહેવાની પ્રેરણા મળી.
રેલ્વે મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે રેલ્વે પાસે પહેલાથી જ કોચના આધારે મહત્તમ અને મફત સામાન ભથ્થું નક્કી છે. આ નિયમો મુસાફરોની સલામતી, સુવિધા અને અવ્યવસ્થાને રોકવા માટે બનાવવામાં આવ્યા છે. આનો અર્થ એ છે કે “તમે ઇચ્છો તેટલું” ફોર્મ્યુલા હવે ટ્રેનોમાં લાગુ પડશે નહીં.
તમે કેટલો સામાન લઈ જઈ શકો છો?
રેલ્વેના નિયમો અનુસાર, એસી થ્રી-ટાયર અને ચેર કારમાં મુસાફરી કરતા મુસાફરો ચાર્જ વિના વધુમાં વધુ 40 કિલોગ્રામ સામાન લઈ જઈ શકે છે. આ વર્ગો માટે આ મફત મર્યાદા છે. ફર્સ્ટ-ક્લાસ અને એસી ટુ-ટાયર મુસાફરોને 50 કિલોગ્રામ સુધીનો સામાન મફતમાં લઈ જવાની મંજૂરી છે, જ્યારે મહત્તમ 100 કિલોગ્રામ ફી માટે લઈ જઈ શકાય છે. એસી ફર્સ્ટ ક્લાસમાં તમે મુસાફરી કરો છો તો તમને વધુ રાહત મળે છે. આ મુસાફરો 70 કિલોગ્રામ સુધીનો સામાન મફતમાં લઈ જઈ શકે છે અને જો જરૂર પડે તો ચાર્જ ચૂકવી 150 કિલોગ્રામ સુધીનો સામાન લઈ જઈ શકે છે. રેલ્વે નિર્ધારિત મર્યાદા કરતાં વધુ સામાન લઈ જતા કોચમાં ચઢવા બદલ દંડ લાદી શકે છે.
સામાનના કદના નિયમો
માત્ર વજન જ નહીં, સામાનના કદ અંગેના નિયમો પણ કડક છે. રેલવે અનુસાર, સુટકેસ અથવા બોક્સના બાહ્ય પરિમાણો 100 સેમી લંબાઈ, 60 સેમી પહોળાઈ અને 25 સેમી ઊંચાઈથી વધુ ન હોવા જોઈએ. પેસેન્જર ડબ્બામાં આનાથી મોટો સામાન રાખવાની મંજૂરી નથી. આવા સામાનને બ્રેક વાન (SLR) અથવા પાર્સલ વાનમાં બુક કરાવવો આવશ્યક છે. રેલવે મંત્રીએ એ પણ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે વ્યક્તિગત મુસાફરીની આડમાં કોચમાં કોમર્શિયલ સામાન લઈ જવાની પરવાનગી નથી. આમ કરવાથી કાર્યવાહી થઈ શકે છે.