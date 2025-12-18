સાયબર ફ્રોડ: ONGC કર્મચારી સાથે રૂ. 99 લાખની સાયબર છેતરપિંડી

કોલકાતાઃ કોલકાતામાંથી એક મોટી સાયબર છેતરપિંડીનો મામલો સામે આવ્યો છે. અહીં ઠગોએ મુંબઈ પોલીસ અધિકારી બની 74 વર્ષના નિવૃત્ત ONGC કર્મચારીને ચાર દિવસ સુધી ડિજિટલ રીતે એરેસ્ટ રાખ્યા હતા અને તેમની જીવનભરની કમાણી એટલે કે રૂ. 99 લાખની છેતરપિંડી કરી હતી.
પીડિત ગૌતમકુમાર રાયે બિધાનનગર કમિશનરેટના સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાવેલી ફરિયાદમાં લખ્યું છે કે ગેંગે તેમને બે ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ (FD) સમય પહેલાં તોડવા અને રકમ ટ્રાન્સફર કરવા માટે મજબૂર કર્યા હતા.
બાગુઈયાટી વિસ્તારના અશ્વિનીનગરના રહેવાસી રાયે તપાસ અધિકારીઓને જણાવ્યું કે ઠગોએ 29 નવેમ્બરે પ્રથમ ફોન અને વોટ્સએપ મેસેજ દ્વારા સંપર્ક કર્યો હતો. બિધાનનગર કમિશનરેટના એક અધિકારીએ બુધવારે જણાવ્યું હતું કે ફોન કરનારાએ પોતાને મુંબઈ પોલીસ મુખ્યાલયના અધિકારી તરીકે ઓળખાવ્યા. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે રાયને નામે રજિસ્ટર્ડ એક મોબાઈલ સિમકાર્ડનો ઉપયોગ મુંબઈના અમીર વેપારીઓને ખંડણી અને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપવા માટે થઈ રહ્યો છે.
ઠગોએ રાયને કહ્યું હતું કે આ સિમકાર્ડનો ઉપયોગ પ્રતિબંધિત સંગઠન પોપ્યુલર ફ્રન્ટ ઓફ ઈન્ડિયા સાથે જોડાયેલા એક કાર્યકર દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યો છે. એ સાથે જ તેમને એ પણ જણાવવામાં આવ્યું હતું કે તેમની સામે ગુનાહિત કેસ નોંધાયો છે. શરૂઆતના બે દિવસમાં ગેંગે રાયને ચેતવણી આપી કે જો તેમણે આ કોલ અંગે પરિવારના સભ્યો સાથે વાત કરી અથવા ઘરની બહાર ગયા તો પોલીસ ટીમો તેમને અને તેમના પરિવારને ધરપકડ કરીને મુંબઈ લઈ જશે, જ્યાં તેમને “આજીવન કેદ”ની સજા થશે.
બિધાનનગર પોલીસના અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે ઠગોએ રાયને કલાકો સુધી સતત વિડિયો એરેસ્ટ હેઠળ રાખ્યા. ઘણી વખત તેમને લગભગ સાત કલાક સુધી વિડિયો કોલ પર રહેવા માટે મજબૂર કરવામાં આવતા હતા.