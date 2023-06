રેસલર્સનો વિરોધઃ ‘અમારી લડાઈ બ્રિજ ભૂષણ સામે છે, સરકાર સાથે નહીં…’

કુસ્તીબાજોએ રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયાના આઉટગોઇંગ પ્રેસિડેન્ટ બ્રિજ ભૂષણ શરણ સિંહ સામે ચાલી રહેલા આંદોલનમાંથી પીછેહઠ કરવાના અહેવાલોને ફગાવી દીધા છે. કુસ્તીબાજ સાક્ષી મલિક અને સત્યવ્રત કડાયને સોમવારે ફેસબુક લાઈવમાં કહ્યું કે અમારી લડાઈ બ્રિજ ભૂષણ સામે છે, સરકાર સામે નહીં. આ આપણે શરૂઆતથી જ કહેતા આવ્યા છીએ. ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા કુસ્તીબાજ સાક્ષી મલિકે કહ્યું કે જ્યાં સુધી ન્યાય નહીં મળે ત્યાં સુધી તે લડતી રહેશે. હું સમર્થકોને કહીશ કે આવો સમર્થન જાળવી રાખો. ફેક ન્યૂઝ પર ધ્યાન ન આપો. અમારું આંદોલન ચાલુ છે. અમે પ્લાનિંગ કરી રહ્યા હોવાથી થોડી હોલ્ડ કરવામાં આવી છે. જે ફેક ન્યૂઝ ચાલી રહ્યા હતા તેને લઈને આજે આખો દિવસ અમે માનસિક રીતે પરેશાન રહીએ છીએ. આખો દિવસ સફાઈમાં વીતી ગયો.

“All rumours”: Sakshi Malik on reports of wrestlers withdrawing protest

“સરકારનું કામ છે”

સાક્ષી મલિકના પતિ અને કુસ્તીબાજ સત્યવ્રત કડાયને કહ્યું કે અમારી લડાઈ બ્રિજ ભૂષણ સામે છે. રેસલિંગ ફેડરેશનના પ્રમુખ સામે. અમારી કુસ્તી સાફ કરવા માટે લડાઈ છે. કામ સરકારનું છે અને અમારી લડાઈ સરકાર સાથે નથી. અમને લાગતું હતું કે સરકારી કામ પણ બંધ ન થવું જોઈએ, તો આટલું નકારાત્મક કેમ બતાવવામાં આવ્યું, અમને ખબર નથી.

#WATCH | Wrestler Sakshee Malikkh arrives at her residence in Delhi. pic.twitter.com/vXUOTBw9IP



“કોઈ પાછું વળ્યું નથી અને પાછું ફરશે પણ નહીં”

સોમવારે પહેલા દિવસે સમાચાર એજન્સી ANIએ કુસ્તીબાજ સાક્ષી મલિક વિશે જણાવ્યું હતું કે તે ભારતીય રેલ્વેમાં તેની નોકરીમાં ફરી જોડાઈ ગઈ છે. આ સમાચાર સામે આવ્યા બાદ એવો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે સાક્ષી મલિકે કુસ્તીબાજોના વિરોધથી પોતાને દૂર કરી લીધા છે. આ પછી સાક્ષીએ ટ્વીટ કર્યું હતું કે આ સમાચાર બિલકુલ ખોટા છે. ન્યાયની લડાઈમાં આપણામાંથી કોઈ પીછેહઠ કરી નથી અને કરશે પણ નહીં.

Wrestlers Sakshee Malikkh and Bajrang Punia rejoin their posts as OSD (Sports) in Indian Railways.

(File pics) pic.twitter.com/jtYqDbMS40

— ANI (@ANI) June 5, 2023