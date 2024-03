RCB માટે ઐતિહાસિક દિવસ, 16 વર્ષ પછી ટાઈટલ જીત્યું

વિમેન્સ પ્રીમિયર લીગની બીજી સીઝનની ફાઈનલ મેચ 17 માર્ચે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચે થઈ હતી. આ મેચ દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં રમાઈ હતી. દિલ્હીની કેપ્ટન મેગ લેનિંગે ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો, પરંતુ તેની ટીમ આ તકનો લાભ ઉઠાવી શકી નહીં અને માત્ર 113 રનના સ્કોર પર ઓલઆઉટ થઈ ગઈ.

દિલ્હી કેપિટલ્સ 113 રનમાં સમેટાઈ ગઈ હતી

ટોસ જીત્યા બાદ દિલ્હી કેપિટલ્સની કેપ્ટન મેગ લેનિંગ ઓપનિંગ કરવા મેદાનમાં આવી અને તેને સપોર્ટ કરવા માટે શફાલી વર્મા ક્રિઝ પર હાજર હતી. બંનેએ ટીમને સારી શરૂઆત અપાવી હતી અને 7 ઓવરમાં ટીમે એકપણ વિકેટ ગુમાવ્યા વિના 64 રન બનાવી લીધા હતા. ત્યારપછી સાતમી ઓવરમાં સોફી મૌલિનોએ માત્ર 4 બોલમાં જ શફાલી વર્મા, જેમિમાહ રોડ્રિગ્ઝ અને એલિસ કેપ્સીને આઉટ કર્યા હતા. જ્યાં ટીમનો સ્કોર 0 વિકેટે 64 રનથી વધીને 3 વિકેટે 64 રન થયો હતો. દિલ્હીની ટીમ આ આંચકોમાંથી બહાર નીકળી શકી ન હતી અને બાકીનો સમય શ્રેયંકા પાટીલે પૂરો કર્યો હતો, જેણે 3.3 ઓવરમાં 12 રન આપીને 4 વિકેટ ઝડપી હતી. લેનિંગ અને શેફાલી સિવાય કોઈ પણ બેટ્સમેન દિલ્હી માટે પ્રદર્શન કરી શક્યો નહોતો.

મહિલા આરસીબીએ પ્રથમ વખત ખિતાબ જીત્યો

બેંગ્લોરની શરૂઆત શાનદાર રહી હતી. આ લો સ્કોરિંગ મેચમાં સ્મૃતિ મંધાના અને સોફી ડેવિન વચ્ચે પ્રથમ વિકેટ માટે 49 રનની મહત્વપૂર્ણ ભાગીદારી નોંધાઈ હતી. ડેવિને 27 બોલમાં 5 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગા સાથે 32 રનની ઇનિંગ રમી હતી. કેપ્ટન મંધાનાએ 39 બોલમાં 31 રનની ધીમી પરંતુ મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ રમી હતી. એલિસ પેરીએ સમગ્ર ટૂર્નામેન્ટમાં શાનદાર બેટિંગ કરી અને ફાઇનલમાં પણ ઘણા રન બનાવ્યા. તેણે 37 બોલમાં 35 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી હતી. રિચા ઘોષે વિનિંગ શોટ ફટકારીને આરસીબીને પ્રથમ વખત ચેમ્પિયન બનાવ્યું.