World Cup : અફઘાનિસ્તાને ભારતને 273 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો

દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનું પસંદ કર્યા બાદ અફઘાનિસ્તાને ભારતને 273 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો છે. અફઘાનિસ્તાન તરફથી કેપ્ટન શાહિદીએ 80 રનની ઇનિંગ રમી હતી અને ઓમરઝાઇએ 62 રનની ઇનિંગ રમી હતી. આ સિવાય કોઈ પણ બેટ્સમેન મોટી શરૂઆત કરી શક્યો ન હતો. જ્યારે ભારત તરફથી જસપ્રીત બુમરાહે સૌથી વધુ 4 વિકેટ ઝડપી હતી. જ્યારે બર્થડે બોય હાર્દિક પંડ્યાને બે વિકેટ મળી હતી.

