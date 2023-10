World Cup 2023 : અફઘાનિસ્તાને શ્રીલંકાને 7 વિકેટે હરાવ્યું

ODI વર્લ્ડ કપ 2023ની 30મી મેચમાં અફઘાનિસ્તાને શ્રીલંકાને હરાવ્યું છે. પૂણેના મહારાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશન સ્ટેડિયમ ખાતે પ્રથમ બેટિંગ કરતા શ્રીલંકાએ 241 રન બનાવ્યા હતા અને અફઘાનિસ્તાને ત્રણ વિકેટ ગુમાવીને લક્ષ્ય હાંસલ કરી લીધો હતો. હાર સાથે શ્રીલંકા માટે આગળનો રસ્તો મુશ્કેલ બની ગયો છે. ઈંગ્લેન્ડ અને પાકિસ્તાન બાદ અફઘાનિસ્તાને પણ શ્રીલંકાને હરાવ્યું છે.

Afghanistan continue their charge towards a top-four finish in #CWC23 with a stupendous win in Pune 👊#AFGvSL 📝: https://t.co/f6KGeAIahL pic.twitter.com/cCmw8unwDy — ICC (@ICC) October 30, 2023

અફઘાનિસ્તાને શ્રીલંકાને સાત વિકેટે હરાવ્યું છે. આ વર્લ્ડ કપમાં અફઘાનિસ્તાનની આ ત્રીજી જીત છે. આ પહેલા આ ટીમે ઈંગ્લેન્ડ અને પાકિસ્તાનને હરાવીને અપસેટ સર્જ્યો હતો. હવે અફઘાનિસ્તાનની ટીમ પોઈન્ટ ટેબલમાં છ પોઈન્ટ સાથે પાંચમા સ્થાને આવી ગઈ છે. આ સાથે જ શ્રીલંકા માટે સેમિફાઇનલનો રસ્તો મુશ્કેલ બની ગયો છે.

પ્રથમ બેટિંગ કરતા શ્રીલંકાએ 49.3 ઓવરમાં 241 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં અફઘાનિસ્તાને 45.2 ઓવરમાં 242 રન બનાવીને મેચ જીતી લીધી હતી. શ્રીલંકા તરફથી કોઈ પણ બેટ્સમેન મોટી ઇનિંગ્સ રમી શક્યા નહોતા, પરંતુ દરેકના છૂટાછવાયા યોગદાનને કારણે ટીમે 200 રનનો આંકડો પાર કર્યો હતો. પથુમ નિસાન્કાએ મહત્તમ કરી હતી. કુસલ મેન્ડિસે 39 રન અને સદિરા સમરવિક્રમાએ 36 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. અંતે તિક્ષાએ 29 રન બનાવ્યા હતા. અફઘાનિસ્તાન તરફથી ફઝલહક ફારૂકીએ ચાર વિકેટ ઝડપી હતી. મુજીબ ઉર રહેમાનને બે વિકેટ મળી હતી. અઝમતુલ્લાહ અને રાશિદ ખાનને એક-એક વિકેટ મળી હતી.

242 રનનો પીછો કરતા અફઘાનિસ્તાને પહેલી જ ઓવરમાં ગુરબાઝની વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. આ પછી ઈબ્રાહિમ ઝદરાન (39) રહમત શાહ (62) સાથે મળીને પોતાની ટીમને મેચમાં વાપસી લાવી હતી. આ બંનેના આઉટ થયા બાદ અઝમતુલ્લા ઓમરઝાઈ અણનમ 73 અને કેપ્ટન હશમતુલ્લાહ શાહિદી અણનમ 58 રન સાથે ચોથી વિકેટ માટે અણનમ સદીની ભાગીદારી નોંધાવી પોતાની ટીમને વિજય અપાવ્યો હતો.