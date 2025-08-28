શું ટ્રમ્પ ભારતને નવો ઝટકો આપશે? H-1B વિઝા બંધ કરવાનો પ્લાન

ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે વધતા ટેરિફ વિવાદ વચ્ચે, એક નવો વિવાદ ઉભો થયો છે. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના ગૃહ રાજ્ય ફ્લોરિડાના ગવર્નર રોન ડીસેન્ટિસે કહ્યું છે કે H1B વિઝા એક કૌભાંડ છે, કારણ કે મોટાભાગના H1B વિઝા ધારકો એક જ દેશ, ભારતમાંથી આવે છે. તે એક પ્રકારનો કુટીર ઉદ્યોગ બની ગયો છે, જે મુખ્યત્વે એક જ દેશ સાથે સંબંધિત છે. તમને જણાવી દઈએ કે અમેરિકામાં H1B વિઝા અને ગ્રીન કાર્ડ પ્રોગ્રામ બંધ કરવાની માંગ થઈ રહી છે.
ફ્લોરિડાના ગવર્નર શું કહે છે?
ટ્રમ્પ સરકાર અને વહીવટના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ જ નહીં, પરંતુ રિપબ્લિકન પાર્ટીના નેતાઓ પણ H1B વિઝા અને ગ્રીન કાર્ડ પ્રોગ્રામ બંધ કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે. ફ્લોરિડાના ગવર્નર રોન ડીસેન્ટિસ કહે છે કે મોટાભાગના H1B વિઝા ધારકો ભારતના છે અને તેઓ અમેરિકન કંપનીઓમાં કામ કરી રહ્યા છે, પરંતુ સમસ્યા એ છે કે અમેરિકન નાગરિકોને નોકરી મળી રહી નથી. બીજી તરફ, H1B વિઝા ધારકોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી રહી છે અને તેમનો કાર્યકાળ લંબાવવામાં આવી રહ્યો છે. કંપનીઓની આ નીતિ યોગ્ય નથી, તેનાથી અમેરિકાના લોકોમાં ગુસ્સો વધી શકે છે.
વાણિજ્ય સચિવ શું કહે છે?
ફોક્સ ન્યૂઝને આપેલા ઇન્ટરવ્યુમાં, યુએસ વાણિજ્ય સચિવ હોવર્ડ લુટનિકે પણ H1B વિઝાને કૌભાંડ ગણાવ્યું. તેમણે કહ્યું કે ભારતને ફાયદો કરાવવાને બદલે, હવે અમેરિકાના લોકોને રોજગાર આપવાનો સમય આવી ગયો છે અને ટ્રમ્પ સરકારને અમેરિકાના ફાયદા માટે વિઝા કાર્યક્રમની સમીક્ષા કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે. H1B વિઝા ધારકો અંગે કંપનીઓની નીતિઓ ફાયદાકારક નથી. તમને જણાવી દઈએ કે એક અમેરિકન નાગરિક વાર્ષિક 75000 ડોલર કમાય છે, જ્યારે ગ્રીન કાર્ડ ધારક વાર્ષિક 66000 ડોલર કમાય છે, એટલે કે કંપનીઓ એવા લોકોને પસંદ કરી રહી છે જે ઓછા પગાર પર કામ કરવા માટે સંમત થાય છે.