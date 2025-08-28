જમ્મુ-કાશ્મીરમાં ઘૂસણખોરીનો પ્રયાસ, 2 આતંકવાદીઓ ઠાર

ભારતીય સૈનિકો સરહદો પર સતર્ક રહે છે. સેંકડો વખત સેનાએ ભારતની સરહદોમાં ઘૂસણખોરીના પ્રયાસોને નિષ્ફળ બનાવ્યા છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, જમ્મુ-કાશ્મીરના ગુરેઝ સેક્ટરમાં નિયંત્રણ રેખા (LoC) નજીક ફરી ઘૂસણખોરીનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે, સેનાએ આ પ્રયાસને નિષ્ફળ બનાવ્યો હતો. આ એન્કાઉન્ટરમાં બે આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા છે.
કહેવામાં આવ્યું હતું કે પહેલા LoC પર પાકિસ્તાન તરફથી ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો હતો, ત્યારબાદ સેનાના જવાનો સતર્ક થઈ ગયા હતા. આ પછી, પાકિસ્તાનીઓનો ઘૂસણખોરીનો પ્રયાસ નિષ્ફળ બનાવવામાં આવ્યો હતો. વિસ્તારમાં સર્ચ ઓપરેશન હજુ પણ ચાલુ છે.
બે આતંકવાદીઓ ઠાર
ઘૂસણખોરીની માહિતી મળ્યા બાદથી ઓપરેશન ચાલુ છે. નવીનતમ માહિતી અનુસાર, અત્યાર સુધી સેનાએ આ ઓપરેશનમાં 2 પાકિસ્તાની આતંકવાદીઓને ઠાર માર્યા છે. વિસ્તારમાં સર્ચ ઓપરેશન હજુ પણ ચાલુ છે. ઓગસ્ટ મહિનામાં અગાઉ ઓપરેશન અખાલ પણ લાંબા સમય સુધી ચાલ્યું હતું.