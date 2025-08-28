PM મોદી અને ચીનના રાષ્ટ્રપતિ વચ્ચે મુલાકાતની ડેટ ફાઈનલ થઈ ગઈ

ટ્રમ્પના ટેરિફ વોર વચ્ચે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ વચ્ચે મુલાકાતની તારીખ નક્કી થઈ ગઈ છે. બંને નેતાઓ રવિવારે તિયાનજિનમાં શાંઘાઈ કોઓપરેશન ઓર્ગેનાઈઝેશન (SCO) સમિટની બાજુમાં દ્વિપક્ષીય બેઠક કરશે. જાપાનની બે દિવસીય મુલાકાત પૂર્ણ કર્યા પછી, પીએમ મોદી SCO સમિટમાં હાજરી આપવા માટે રાષ્ટ્રપતિ શીના આમંત્રણ પર ચીનમાં રહેશે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ દ્વિપક્ષીય વાટાઘાટોમાં ટ્રમ્પ ટેરિફ પર પણ ચર્ચા થવાની શક્યતા છે.
બંને 31 ઓગસ્ટે મળશે
બંને નેતાઓ SCO સમિટ ઉપરાંત 31 ઓગસ્ટે મળશે. છેલ્લા સાત વર્ષમાં પીએમ મોદીની આ પહેલી ચીન મુલાકાત હશે અને જૂન 2020 માં વાસ્તવિક નિયંત્રણ રેખા (LAC) પર બંને દેશોના સૈનિકો વચ્ચે ગાલવાન ખીણમાં થયેલી અથડામણ પછીની પહેલી મુલાકાત હશે.
છેલ્લી મુલાકાત બ્રિક્સ સમિટમાં થઈ હતી
બંને નેતાઓએ 2024 માં રશિયાના કાઝાનમાં બ્રિક્સ સમિટની બાજુમાં મુલાકાત કરી હતી. ભારત અને ચીન ચાર વર્ષ લાંબા સરહદી ગતિરોધને સમાપ્ત કરવા માટે લગભગ 3,500 કિલોમીટર લાંબા LAC પર પેટ્રોલિંગ કરવા સંમત થયા પછી દ્વિપક્ષીય વાટાઘાટોમાં સફળતા શક્ય બની હતી.
21 ઓગસ્ટના રોજ, ભારતમાં ચીનના રાજદૂત ઝુ ફેઇહોંગે જણાવ્યું હતું કે SCO સમિટ માટે પીએમ મોદીની તિયાનજિનની મુલાકાત બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોમાં સુધારો અને વિકાસને નવી ગતિ આપશે. આ મુલાકાતને સફળ બનાવવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, અમારી બાજુથી અમે આ મુલાકાતને ખૂબ મહત્વ આપીએ છીએ.