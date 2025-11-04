22 બાળકોના મોતના આરોપી ડોક્ટરની પત્નીની ધરપકડ

ઝેરી કફ સિરપ કૌભાંડની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે તેણે ફાર્માસિસ્ટ સૌરભ જૈન અને ન્યૂ અપના ફાર્માના ઓપરેટર રાજેશ સોની સાથે મળીને ઝેરી સીરપ કોલ્ડ્રિફના સ્ટોકમાં હેરાફેરી કરી હતી.

મધ્યપ્રદેશમાં 22 નિર્દોષ લોકોના જીવ લેનારા ઝેરી કફ સિરપ કૌભાંડમાં લાંબા સમયથી ફરાર રહેલી સહ-આરોપી જ્યોતિ સોનીને આખરે પોલીસે પકડી લીધી છે. આરોપી ડૉ. પ્રવીણ સોનીની પત્ની જ્યોતિ પર પુરાવા છુપાવવાનો અને ગુનામાં મદદ કરવાનો આરોપ છે. તે પારસિયામાં પોતાનો મેડિકલ સ્ટોર ચલાવતી હતી. સોમવારે SIT ટીમે તેની પારસિયામાં ધરપકડ કરી હતી.

જ્યોતિ સોનીએ બેંગ્લોર અને વારાણસીમાં ફરાર રહીને પોતાનો સમય વિતાવ્યો. ડીએસપી જીતેન્દ્ર જાટે જણાવ્યું કે ફરાર રહેવા દરમિયાન જ્યોતિ સોની બેંગ્લોર અને વારાણસીમાં છુપાઈને રહી. આ સમય દરમિયાન, તેણીએ જબલપુર હાઈકોર્ટમાંથી આગોતરા જામીન મેળવવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો.

માહિતી મળતાં, SIT એ પારસિયા પર દરોડો પાડ્યો અને તેની ધરપકડ કરી. આરોપીને મંગળવારે કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે.

ડ્રગ વિભાગના તપાસ અહેવાલમાં ખુલાસો થયો છે કે જ્યોતિ સોની, ફાર્માસિસ્ટ સૌરભ જૈન અને ન્યૂ અપના ફાર્માના ઓપરેટર રાજેશ સોની સાથે મળીને ઝેરી કફ સિરપ કોલ્ડ્રિફના સ્ટોકમાં હેરાફેરી કરી હતી અને માહિતી છુપાવી હતી. ત્રણેયે ડૉ. પ્રવીણ સોનીને બચાવવા માટે પુરાવાનો નાશ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. તેના આધારે પોલીસે ત્રણેય સામે કેસ દાખલ કર્યો હતો. સૌરભ અને રાજેશની પહેલાથી જ ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જ્યારે જ્યોતિ હવે પકડાઈ ગઈ છે.

જ્યોતિની ધરપકડ અંગે પારસિયામાં વિવિધ ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે. કેટલાક લોકો કહે છે કે તેણીએ સ્વેચ્છાએ આત્મસમર્પણ કર્યું હતું, જ્યારે પોલીસ દાવો કરે છે કે તેની ધરપકડ હતી, આત્મસમર્પણ નહીં. SIT હવે એ જાણવાનો પ્રયાસ કરશે કે તેણીએ ફરાર થવા દરમિયાન કોનો સંપર્ક કર્યો હતો અને કેસ સાથે સંબંધિત પુરાવા કેવી રીતે નાશ પામ્યા હતા.

