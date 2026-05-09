બંગાળમાં PM મોદી જેમને પગે લાગ્યા એ 98 વર્ષીય માખનલાલ કોણ છે?

પશ્ચિમ બંગાળમાં શપથ ગ્રહણ સમારોહ દરમિયાન વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પીઢ કાર્યકર્તાને પગે લાગ્યા હતાં. 1952માં શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી સાથે કાશ્મીર ચળવળમાં ભાગ લેનારા અને બંગાળમાં ભાજપને મજબૂત બનાવનારા 98 વર્ષીય પીઢ કાર્યકર્તા માખનલાલ કોણ છે?
પશ્ચિમ બંગાળમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ)નો પાયો નાખનારા સૌથી વરિષ્ઠ નેતાઓમાંના એક, 98 વર્ષીય માખનલાલ સરકાર ફરી એકવાર ચર્ચામાં છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં નવી સરકારના શપથ ગ્રહણ સમારોહ દરમિયાન વડા પ્રધાને તેમના ચરણ સ્પર્શ કરી આશીર્વાદ માંગ્યા, જે તેના વરિષ્ઠ નેતાઓ અને સ્થાપક સભ્યો પ્રત્યે પક્ષના આદરનું પ્રતીક છે. માખનલાલ સરકારની રાજકીય સફર પક્ષના શરૂઆતના સંઘર્ષો અને વિસ્તરણની વાર્તા કહે છે.
રાષ્ટ્રવાદી ચળવળ અને કાશ્મીર મુલાકાત
માખનલાલ સરકાર સ્વતંત્રતા પછીના ભારતમાં રાષ્ટ્રવાદી ચળવળના શરૂઆતના અને સૌથી અગ્રણી પાયાના નેતાઓમાંના એક હતા. રાષ્ટ્રવાદ પ્રત્યેનું તેમનું સમર્પણ દાયકાઓ જૂનું છે.
1952માં, જ્યારે શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીએ કાશ્મીરમાં ભારતીય ત્રિરંગો ફરકાવવા માટે ઐતિહાસિક ચળવળનું નેતૃત્વ કર્યું, ત્યારે આ અભિયાનમાં માખણલાલ તેમની સાથે હતા.
આ ચળવળ દરમિયાન કાશ્મીરમાં તેમની ધરપકડ પણ કરવામાં આવી હતી.
ભાજપના સંગઠનાત્મક વિસ્તરણમાં મુખ્ય ભૂમિકા
1980માં જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) ની સત્તાવાર રીતે રચના થઈ, ત્યારે તેમણે પશ્ચિમ બંગાળમાં સંગઠન બનાવવાની જવાબદારી સંભાળી.
તેમને પશ્ચિમ દિનાજપુર, જલપાઇગુડી અને દાર્જિલિંગ જિલ્લાઓ માટે સંગઠનાત્મક સંયોજક તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા.
તેમનું નેતૃત્વ અને સંગઠનાત્મક કૌશલ્ય એટલું પ્રભાવશાળી હતું કે માત્ર એક વર્ષમાં તેમણે પક્ષમાં લગભગ 10 હજાર નવા સભ્યો ઉમેર્યા.
અપવાદરૂપ સંગઠનાત્મક રેકોર્ડ: સતત સાત વર્ષ સુધી જિલ્લા પ્રમુખ
માખનલાલ સરકારની રાજકીય કારકિર્દી પક્ષ પ્રત્યેની તેમની વફાદારી અને કાર્યક્ષમતાનો પુરાવો છે.
1981થી, તેમણે સતત સાત વર્ષ સુધી જિલ્લા પ્રમુખ તરીકે સેવા આપી.
તે સમયે આ એક અસાધારણ અને દુર્લભ સિદ્ધિ હતી, કારણ કે ભાજપના નેતાઓ સામાન્ય રીતે સમાન સંગઠનાત્મક પદ પર બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી રહેતા ન હતા.
માખનલાલ સરકારની 98 વર્ષની ઉંમર સુધીની સફર પશ્ચિમ બંગાળ જેવા પડકારજનક રાજ્યમાં ભાજપના પ્રારંભિક વિસ્તરણમાં એક મહત્વપૂર્ણ પ્રકરણ છે. મંચ પર વડા પ્રધાનનું શૌર્ય એ વાતની પુષ્ટિ કરે છે કે દાયકાઓ સુધી સંગઠનનું પોષણ કરનારા આ દિગ્ગજોને હજુ પણ પક્ષના સર્વોચ્ચ નેતૃત્વ દ્વારા યાદ કરવામાં આવે છે.