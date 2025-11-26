મેરી ડીકોસ્ટા કોણ છે? જેની સાથે સ્મૃતિના મંગેતર પલાશની ચેટ થઈ વાયરલ

ક્રિકેટર સ્મૃતિ મંધાના અને સંગીતકાર પલાશ મુચ્છલના લગ્ન મુલતવીના વિષયે અનેક ચર્ચાઓ થઈ રહી છે. તેનું કારણ ક્રિકેટરના પિતાની ખરાબ તબિયત જણાવવામાં આવી હતી. જોકે, આ દરમિયાન લગ્ન મુલતવી રાખવા અંગે અનેક અફવાઓ ફેલાઈ રહી છે. આ અફવાઓ વચ્ચે, મેરી ડીકોસ્ટાનું નામ ચર્ચાઈ રહ્યું છે. જાણીએ તે કોણ છે અને સ્મૃતિ મંધાના અને પલાશ મુચ્છલના લગ્ન મુલતવી રાખવા સાથે તેનો શું સંબંધ છે.
સ્મૃતિ મંધાના અને પલાશ મુચ્છલના લગ્ન મુલતવી રાખ્યા પછી, પલાશ મુચ્છલ અને મેરી ડીકોસ્ટા વચ્ચેની કેટલીક ચેટ્સ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ હતી. કથિત ચેટ્સ વાંચીને એવું લાગે છે કે પલાશ મેરી ડીકોસ્ટા સાથે ફ્લર્ટ કરી રહ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા થઈ રહી છે કે સ્મૃતિ મંધાના અને પલાશ મુચ્છલના લગ્ન ન થવા પાછળનું કારણ આ ચેટ્સ છે.
મેરી અને પલાશ વચ્ચે શું સંબંધ છે?
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, મેરી ડીકોસ્ટા એક કોરિયોગ્રાફર છે. તે સ્મૃતિ મંધાના અને પલાશ મુછલના પ્રી-વેડિંગ ફંક્શનમાં પણ જોવા મળી હતી. મેરીની ઇન્સ્ટાગ્રામ પ્રોફાઇલ હવે ખાનગી છે. વિવિધ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર તેની અને પલાશ વચ્ચેની ચેટ વાયરલ થયા પછી મેરીનું નામ ચર્ચામાં આવ્યું. વાયરલ ચેટ અંગે પલાશ, સ્મૃતિ અથવા તેમના પરિવારો દ્વારા હજુ સુધી કોઈ નિવેદન જારી કરવામાં આવ્યું નથી. ચેટને તે પ્લેટફોર્મ પરથી પણ ડિલીટ કરવામાં આવી છે જ્યાં તે મૂળ શેર કરવામાં આવી હતી. સ્મૃતિ મંધાનાએ તેના લગ્ન સંબંધિત ફંક્શનના વીડિયો અને ફોટા પણ ડિલીટ કરી દીધા છે.
આ કથિત ચેટમાં સ્મૃતિ સાથેના તેના સંબંધો વિશે એક મહત્વપૂર્ણ વિગતો છતી થઈ છે
આ કથિત ચેટમાં પલાશ મેરીને કહેતો જોવા મળે છે કે સ્મૃતિ સાથેનો તેનો સંબંધ લોન્ગ ડિસ્ટન્સ છે. જોકે, પલાશે લગ્ન પહેલા સ્ટેડિયમમાં સ્મૃતિ મંધાનાને પ્રપોઝ કર્યું હતું. સંગીત અને મહેંદી સમારંભો દરમિયાન તે સ્મૃતિને પ્રેમથી વહાલ કરતો પણ જોવા મળ્યો હતો. કથિત ચેટ સાચી છે કે ખોટી તે અંગે પલાશ દ્વારા સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી નથી.
સ્મૃતિ મંધાના અને પલાશ મુચ્છલના લગ્ન 23 નવેમ્બરે થવાના હતા. જોકે, તે જ દિવસે મીડિયાને જાણ કરવામાં આવી હતી કે સ્મૃતિના પિતાની તબિયત ખરાબ હોવાથી લગ્ન મુલતવી રાખવામાં આવ્યા છે. સ્મૃતિના પિતાને હવે હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી છે, પરંતુ લગ્નની તારીખ અંગે કોઈ અપડેટ આપવામાં આવ્યું નથી. નોંધનીય છે કે પલાશને પણ વાયરલ ચેપ લાગતા હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો.