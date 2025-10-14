શાહરૂખ ખાન સાથે બનાવેલી ફિલ્મ ફ્લોપ ગઈ અને ભાંગી પડ્યા આ દિગ્દર્શક

2011 માં, શાહરૂખ ખાનની એક ફિલ્મ રિલીઝ થઈ હતી. તે બોક્સ ઓફિસ પર સારી કમાણી કરી શકી ન હતી. ફિલ્મના દિગ્દર્શકે પરિસ્થિતિ વિશે વાત કરી. જાણીએ કે તેમનું શું કહેવું હતું.
શાહરૂખ ખાનને બોલિવૂડના કિંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. દર્શકો તેમની ફિલ્મોની આતુરતાથી રાહ જુએ છે. તેમની મોટાભાગની ફિલ્મો હિટ રહે છે. જોકે, તેમની ઘણી ફિલ્મો બોક્સ ઓફિસ પર નબળી રહી છે. આ ફિલ્મોમાં 2011 માં રિલીઝ થયેલી “રા.વન” પણ સામેલ છે. ફિલ્મના દિગ્દર્શકે જણાવ્યું છે કે તેમણે શાહરૂખ ખાન સાથે ખૂબ આશાઓ સાથે ફિલ્મ બનાવી હતી, પરંતુ ફિલ્મ અપેક્ષાઓ પર ખરી ઉતરી ન હતી. તે ખૂબ જ નિરાશ થયા હતા.
ફિલ્મની નિષ્ફળતાથી સિંહા ખૂબ જ દુઃખી હતા
યુટ્યુબ ચેનલ ઉલ્ટા ચશ્મા યુસી સાથેના એક ઇન્ટરવ્યુમાં, દિગ્દર્શક અનુભવ સિંહાએ તેમની ફિલ્મ “રા.વન” ની નિષ્ફળતાના તેમના પર પડેલા પ્રભાવ વિશે વાત કરી. વાતચીત દરમિયાન અનુભવ સિંહાએ કહ્યું, “હું હવે ઘણા લોકોને મળું છું જેઓ મને કહે છે કે તેમને “રા.વન” ખૂબ ગમ્યું, પરંતુ તે સમયે, ફિલ્મ ફ્લોપ રહી હતી. તે ફ્લોપ થયા પછી હું ખૂબ જ દુઃખી હતો. મેં શાહરૂખ ખાન સાથે એક ફિલ્મ બનાવી હતી, અને તે ફ્લોપ થઈ ગઈ હતી અને તે સમયે લોકોને તે ગમ્યું ન હતું. તે ફિલ્મે મને ભાવનાત્મક રીતે તોડી નાખ્યો હતો. તેમાંથી બહાર આવવામાં મને સમય લાગ્યો.”
અનુભવ સિંહાએ શાહરૂખ ખાન સાથે ફિલ્મમાં કામ કરવા વિશે વાત કરતા કહ્યું, “હું ખૂબ જ ભાગ્યશાળી છું કે મને શાહરૂખ ખાનને મળવાની તક મળી. હું તેને ફક્ત એક સ્ટાર કે અભિનેતા કરતાં વધુ મહત્વ આપું છું. ભલે હું તેની સાથે ક્યારેય કામ ન કરું, પણ હું તેને એક માણસ તરીકે જાણું છું, અને મારા માટે તે પૂરતું છે. તમે તેની પાસેથી ઘણું શીખી શકો છો. તે ખૂબ જ લાગણીશીલ અને દયાળુ વ્યક્તિ છે. તેના સ્ટારડમ છતાં, તેની માનસિકતા મધ્યમ વર્ગની છે. મારી પાસે હાલમાં તેના માટે કોઈ વાર્તા નથી, અને તેની પાસે મારા માટે સમય પણ નથી.”
“રા.વન” ફિલ્મની રિલીઝ પછી, અનુભવ સિંહાએ “મુલ્ક,” “આર્ટિકલ 15,” અને “થપ્પડ” જેવી ફિલ્મોનું નિર્માણ કર્યું. શાહરૂખ ખાને તાજેતરમાં “જવાન” ફિલ્મમાં તેમના અભિનય માટે શ્રેષ્ઠ અભિનેતાનો રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર જીત્યો હતો. આ અભિનેતા છેલ્લે 2023 માં આવેલી ફિલ્મ “ડંકી” માં જોવા મળ્યો હતો. તે ટૂંક સમયમાં “કિંગ” ફિલ્મમાં જોવા મળશે.