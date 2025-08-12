જ્યારે જય-વીરુ ઓટોમાં બેસીને ‘શોલે’ના સેટ પર પહોંચ્યા, બિગ બીએ જણાવી ઘટના

બૉલિવૂડ સુપરસ્ટાર અમિતાભ બચ્ચન અને પીઢ અભિનેતા ધર્મેન્દ્ર અભિનીત ફિલ્મ ‘શોલે’ દર્શકોને ખૂબ જ પસંદ આવી હતી. આ ફિલ્મ આજે પણ એટલી જ લોકપ્રિય છે જેટલી તે સમયે હતી. ‘કૌન બનેગા કરોડપતિ’ શોની 17મી સીઝન ગયા સોમવારથી પ્રસારિત થવા લાગી, જે બિગ બી હોસ્ટ કરી રહ્યા છે. શો દરમિયાન અભિનેતાએ તેમની ફિલ્મ ‘શોલે’ સાથે જોડાયેલી એક ઘટનાને યાદ કરી, જેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
જ્યારે દર્શકે ફિલ્મ ‘શોલે’ સાથે જોડાયેલી ઘટના પૂછી
1975માં રિલીઝ થયેલી ‘શોલે’ આજે પણ દર્શકોનું એટલું જ મનોરંજન કરે છે જેટલું તે યુગમાં હતું. ‘કેબીસી’ની 17મી સીઝનના પહેલા એપિસોડના ટેલિકાસ્ટ દરમિયાન એક દર્શકે બિગ બીને પૂછ્યું,’શોલેમાં તમારા માટે સૌથી શ્રેષ્ઠ બીટીએસ ક્ષણ કઈ છે?’ આના જવાબમાં અભિનેતાએ કહ્યું,’ઘણા બધા બીટીએસ છે, મને કહો કે કયો, કારણ કે શૂટિંગ ત્યાં ઘણા વર્ષોથી થયું હતું.’
જ્યારે પ્રેક્ષકોએ ‘શોલે’માં ધર્મેન્દ્ર સાથે બનેલી ઘટના વિશે વાત કરી, ત્યારે બિગ બીએ જવાબ આપ્યો. તેમણે કહ્યું, ધરમ પાજી ખૂબ જ બેદરકાર છે, તેઓ જીવનને સંપૂર્ણ રીતે જીવે છે. રામગઢમાં શૂટિંગ દરમિયાન, જ્યારે પણ શૂટિંગ પર મોડું થતું, ત્યારે તેઓ કહેતા કે તમે લોકો જાઓ, હું અહીં સૂઈશ. બિગ બીએ આગળ કહ્યું, ‘એકવાર જ્યારે અમે બંને બેંગ્લોરની હોટલમાંથી બહાર આવી રહ્યા હતા, ત્યારે ચાહકોએ કારને ઘેરી લીધી અને ‘ઓ ધર્મેન્દ્ર’ કહેવા લાગ્યા. પછી ધરમ પાજી કારમાંથી બહાર નીકળ્યા, એક ઓટો રોકી અને તે બંને ઓટો દ્વારા ‘શોલે’ના સેટ પર પહોંચ્યા.
‘શોલે’ એક એક્શન-એડવેન્ચર ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મનું દિગ્દર્શન રમેશ સિપ્પી દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. ફિલ્મમાં ધર્મેન્દ્ર (વીરુ), અમિતાભ બચ્ચન (જય) અને હેમા માલિની (બસંતી) મુખ્ય ભૂમિકામાં જોવા મળ્યા હતા. આ ફિલ્મની વાર્તામાં બતાવવામાં આવ્યું છે કે જય-વીરુ ગબ્બર સિંહ (અમજદ ખાન) સાથે ટકરાય છે. તમને જણાવી દઈએ કે 15 ઓગસ્ટ 2025 ના રોજ ફિલ્મ ‘શોલે’ તેની 50મી વર્ષગાંઠ ઉજવશે.