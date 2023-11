કામદારો બહાર આવ્યા પછી શું યોજના છે… સારવાર ક્યાં અને કેવી રીતે થશે? 5 મુદ્દામાં સમજો

ઉત્તરકાશી ટનલમાં ફસાયેલા 41 મજૂરોને 17 દિવસ બાદ આજે બહાર કાઢવામાં આવશે. મજૂરોને હાર પહેરાવીને આવકારવાની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. આ મજૂરોના પરિવારજનો પણ સ્થળ પર હાજર છે. કામદારો બહાર આવતાની સાથે જ તેમના પરિવારને મળશે. ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામી ખુદ તેમનું સ્વાગત કરવા હાજર છે. ડોકટરોની એક ટીમ પણ ટનલમાં સ્ટેન્ડ બાય પર છે. તેઓ કોઈપણ પ્રકારની કટોકટીનો સામનો કરવા માટે સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર છે. બધા કામદારો પાછા બહાર આવવાના છે પરંતુ મોટો પ્રશ્ન એ છે કે આગળ શું થશે? કયા પ્રોટોકોલ્સને અનુસરવાની જરૂર છે? ચાલો તમને તેમના વિશે જણાવીએ

Uttarkashi tunnel collapse UPDATE: Visuals of rescue officials inside the Silkyara tunnel. pic.twitter.com/D8Q22U9qkc — Press Trust of India (@PTI_News) November 28, 2023

આ બાબતથી વાકેફ એક અધિકારીએ જણાવ્યું, બચાવ પછીની કાળજી બચાવ જેટલી જ મહત્વપૂર્ણ છે. કામદારોને વહેલી તકે હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવશે. આ માટે તેમના સ્વાસ્થ્ય અને સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને હવાઈ અને માર્ગ પરિવહનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. તેમને તબીબી સુવિધાઓ પૂરી પાડવા માટે ઘટના સ્થળથી 30 કિલોમીટર દૂર ચિન્યાલીસૌર કોમ્યુનિટી હેલ્થ સેન્ટરમાં 41 બેડની હોસ્પિટલ તૈયાર કરવામાં આવી છે.

VIDEO | Uttarkashi tunnel collapse UPDATE: Visuals from Chinyalisaur Community Health Centre where the 41 workers – trapped in the tunnel since Nov 12 – will be brought following their rescue, which is expected anytime soon. pic.twitter.com/v1KsTM5cLE — Press Trust of India (@PTI_News) November 28, 2023

ડોક્ટરોની એક ટીમ ઘટના સ્થળે છે. ત્યાં 41 એમ્બ્યુલન્સ છે, દરેક મજૂર માટે એક, અને કોઈને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવાની જરૂર હોય તો બે હેલિકોપ્ટર છે. આ સિવાય જરૂર પડ્યે એરફોર્સને પણ સામેલ કરવામાં આવશે.

VIDEO | Uttarkashi tunnel collapse UPDATE: Preparations for airlift underway at Chinyalisaur helipad in case of a medical emergency, following the rescue of 41 workers trapped inside the tunnel. pic.twitter.com/Xv0JZgK3gW — Press Trust of India (@PTI_News) November 28, 2023

કોઈપણ તબીબી કટોકટીની સ્થિતિમાં કામદારોને એરલિફ્ટ કરવા માટે ચિન્યાલીસૌરમાં એક ચિનૂક હેલિકોપ્ટર પણ તૈનાત કરવામાં આવ્યું છે.

VIDEO | A temporary medical facility has been set up inside the #Silkyaratunnel. #UttarakhandTunnelRescue #UttarkashiRescue pic.twitter.com/a6cfEjItNA — Press Trust of India (@PTI_News) November 28, 2023

આટલા લાંબા સમય સુધી મર્યાદિત જગ્યામાં અટવાયેલા રહેવાને કારણે કામદારોને માનસિક આઘાતનો પણ સામનો કરવો પડી શકે છે. ‘મનોચિકિત્સકો છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી કામદારોના સંપર્કમાં છે. બચાવ બાદ તેમને યોગ્ય કાઉન્સેલિંગ પણ આપવામાં આવશે.

VIDEO | Uttarkarshi tunnel collapse UPDATE: Medical staff arrives at Silkyara tunnel as rescue operation reaches its final phase.#UttarakhandTunnelRescue pic.twitter.com/O4meku0zuB — Press Trust of India (@PTI_News) November 28, 2023

17 દિવસ સુધી અંધારામાં રહ્યા પછી બહાર આવતા કામદારો માટે ગોગલ્સ મંગાવવામાં આવ્યા છે જેથી તેમની આંખો બહારના પ્રકાશથી પ્રભાવિત ન થાય. તેમને થોડા સમય માટે ચશ્મા પહેરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.