IND Vs AUS: ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટોસ જીતીને બોલિંગ પસંદ કરી

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની બીજી મેચ આજે ગુવાહાટીના બરસાપારા સ્ટેડિયમમાં છે. પ્રથમ બે T20 જીતી ચૂકેલી ટીમ ઈન્ડિયા આજે ત્રીજી મેચ જીતીને સિરીઝ પર કબજો કરવાના ઈરાદા સાથે મેદાનમાં ઉતરશે. કાંગારૂઓની નજર શ્રેણીને જીવંત રાખવા પર હશે. ઓસ્ટ્રેલિયાના કેપ્ટન મેથ્યુ વેડે ટોસ જીતીને બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. ટીમ ઈન્ડિયા પ્રથમ બેટિંગ કરશે. ભારતની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં એક ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમમાં પણ ઘણા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે.

🚨 Toss Update 🚨

Australia win the toss and elect to bowl in Guwahati.

Follow the Match ▶️ https://t.co/vtijGnkkOd#TeamIndia | #INDvAUS | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/ZA4pH9wR3Y

