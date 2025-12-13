SHANTI બિલ શું છે? ખાનગી કંપનીઓ માટે પરમાણુ ઊર્જાના દ્વાર ખુલ્યા!

ભારતની ઊર્જા નીતિ મામલે એક મોટો નિર્ણય લેવાયો છે. દાયકાઓ સુધી સંપૂર્ણ સરકારી નિયંત્રણ હેઠળ રહેલું પરમાણુ ઊર્જા ક્ષેત્ર હવે ખાનગી કંપનીઓ માટે તેના દરવાજા ખોલી રહ્યું છે. કેન્દ્ર સરકારે શાંતિ બિલ (SHANTI Bill)ને મંજૂરી આપીને પરમાણુ ક્ષેત્રમાં મોટા સુધારાનો સંકેત આપ્યો છે.
કેન્દ્ર સરકારે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે અને શાંતિ બિલને મંજૂરી આપી છે, જેનાથી દેશના પરમાણુ ઉર્જા ક્ષેત્રને પહેલીવાર ખાનગી કંપનીઓ માટે ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું છે. આ ક્ષેત્ર જે સંપૂર્ણપણે સરકારી નિયંત્રણ હેઠળ રહ્યું છે, આગામી વર્ષોમાં ખાનગી રોકાણ, નવી ટેકનોલોજી અને ઝડપી ક્ષમતા વિસ્તરણનો સાક્ષી બનવાની અપેક્ષા છે. સરકારનું 2047 સુધીમાં ભારતની પરમાણુ ઉર્જા ક્ષમતા 100 ગીગાવોટ સુધી વધારવાનું સ્પષ્ટ લક્ષ્ય છે, અને શાંતિ બિલને તે દિશામાં એક મોટું પગલું માનવામાં આવે છે.
શાંતિ બિલ શું છે?
શાંતિ બિલનું પૂરુ નામ સસ્ટેનેબલ હાર્નેસિંગ એન્ડ એડવાન્સ્ડમેન્ટ ઓફ ન્યુક્લિયર એનર્જી ફોર ટ્રાંસફોર્મિંગ ઈન્ડિયા ( ભારતના પરિવર્તન માટે પરમાણુ ઊર્જાના ટકાઉ ઉપયોગ અને પ્રગતિ)છે. આ બિલનો હેતુ પરમાણુ ઊર્જા ક્ષેત્રમાં રોકાણને સુરક્ષિત, સ્પષ્ટ અને આકર્ષક બનાવવાનો છે. ખાસ કરીને, તે ખાનગી અને વિદેશી કંપનીઓની લાંબા સમયથી ચાલતી ચિંતાઓને સંબોધિત કરીને પરમાણુ પ્લાન્ટ ચલાવતી કંપનીઓને કાનૂની રક્ષણ પૂરું પાડે છે.
નાગરિક જવાબદારી કાયદામાં મોટા ફેરફારો
શાંતિ બિલ નાગરિક પરમાણુ જવાબદારી કાયદામાં નોંધપાત્ર સુધારા કરશે. અત્યાર સુધી, પરમાણુ અકસ્માતની સ્થિતિમાં ઓપરેટરો અને સપ્લાયર્સ બંનેને નોંધપાત્ર કાનૂની જવાબદારીનો સામનો કરવો પડતો હતો, જે ખાનગી કંપનીઓ માટે એક મોટો અવરોધ હતો.
નવી જોગવાઈઓ અનુસાર:
પરમાણુ પ્લાન્ટ સંચાલકો માટે વીમા મર્યાદા પ્રતિ ઘટના 1500 રૂપિયા કરોડ સુધી વધારી દેવામાં આવી છે.
આ વીમો ભારતીય પરમાણુ વીમા પૂલ હેઠળ આવરી લેવામાં આવશે.
ઉપકરણ સપ્લાયર્સની જવાબદારી સ્પષ્ટ અને મર્યાદિત કરવામાં આવશે, જેનાથી રોકાણ જોખમ ઘટશે.
49 ટકા સુધી FDI મંજૂર
શાંતિ બિલની બીજી મુખ્ય વિશેષતા એ છે કે તે 49 ટકા સુધી વિદેશી સીધા રોકાણ (FDI) ને મંજૂરી આપે છે. આ ભારતના પરમાણુ ક્ષેત્રમાં વૈશ્વિક ટેકનોલોજી, મૂડી અને કુશળતા માટે દરવાજા ખોલશે. તે ઝડપી અને પારદર્શક વિવાદ નિરાકરણ સુનિશ્ચિત કરવા માટે એકીકૃત કાનૂની માળખું અને એક ખાસ પરમાણુ ટ્રિબ્યુનલની સ્થાપનાની પણ જોગવાઈ કરે છે. જો કે, સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે પરમાણુ બળતણ ઉત્પાદન, ભારે પાણીનું ઉત્પાદન અને પરમાણુ કચરા વ્યવસ્થાપન જેવા સંવેદનશીલ કાર્યો પરમાણુ ઊર્જા વિભાગ (DAE) ના નિયંત્રણ હેઠળ રહેશે.
બજેટમાં સંકેત
નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે તેમના ફેબ્રુઆરીના બજેટ ભાષણમાં આ ફેરફારનો સંકેત આપ્યો હતો. પરમાણુ ઊર્જા મિશનની જાહેરાત કરતી વખતે, તેમણે નાના મોડ્યુલર રિએક્ટર (SMR) ના સંશોધન અને વિકાસ માટે 20 હજાર કરોડ ફાળવ્યા હતા. સરકાર 2033 સુધીમાં પાંચ સ્વદેશી SMRs કમિશન કરવાનું લક્ષ્ય રાખે છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પહેલાથી જ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે ભારતને ઊર્જામાં આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે ખાનગી ક્ષેત્રની ભાગીદારી જરૂરી છે.
અત્યાર સુધી પરિસ્થિતિ શું હતી?
પરમાણુ ઉર્જા કાયદા હેઠળ ફક્ત ન્યુક્લિયર પાવર કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (NPCIL) જ દેશના તમામ 24 વાણિજ્યિક પરમાણુ રિએક્ટરનું સંચાલન કરતી હતી. ખાનગી કંપનીઓ કે રાજ્ય સરકારો આ ક્ષેત્રમાં સીધી રીતે પ્રવેશી શકતી ન હતી. શાંતિ બિલ આ જૂના માળખાને બદલવાનો પ્રયાસ કરે છે.
નિષ્ણાતોનો અભિપ્રાય
અધિકારીઓ કહે છે કે આગામી 20 વર્ષોમાં પરમાણુ ક્ષમતા દસ ગણી વધારવા માટે ખાનગી ખેલાડીઓની ભાગીદારી મહત્વપૂર્ણ છે. ડેલોઇટ ઇન્ડિયાના ભાગીદાર અનુજેશ દ્વિવેદીના મતે, ખાનગી ખેલાડીઓના પ્રવેશ માટે એક સ્વતંત્ર નિયમનકારની જરૂર પડશે જે સ્પર્ધાત્મક ધોરણે પરમાણુ ઊર્જા દર નક્કી કરી શકે.
શાંતિ બિલ શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?
શાંતિ બિલ માત્ર એક કાયદો નથી, પરંતુ ભારતની ઊર્જા સુરક્ષા, આબોહવા લક્ષ્યો અને આર્થિક વિકાસમાં એક મોટું પગલું છે. તે સ્વચ્છ ઊર્જાને પ્રોત્સાહન આપશે, નવા રોકાણ અને રોજગારની તકો ઊભી કરશે અને વૈશ્વિક પરમાણુ ઊર્જા નકશા પર ભારતની સ્થિતિને વધુ મજબૂત બનાવશે.