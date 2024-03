પશ્ચિમ બંગાળ પોલીસે શેખ શાહજહાંને CBI ને સોંપ્યો

પશ્ચિમ બંગાળ પોલીસે સંદેશખાલીના મુખ્ય આરોપી શેખ શાહજહાંને બુધવારે સાંજે લગભગ 7.45 વાગ્યે કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સી (CBI)ને સોંપી દીધો છે. કોલકાતા હાઈકોર્ટે બુધવારે સાંજે 4.15 વાગ્યા સુધીમાં શાહજહાંને સીબીઆઈને સોંપવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. જોકે, પશ્ચિમ બંગાળ પોલીસે કોર્ટની સમયમર્યાદાના લગભગ અઢી કલાક બાદ શાહજહાંની કસ્ટડી સીબીઆઈને સોંપી હતી.

VIDEO | TMC leader Shajahan Sheikh brought to Bhabani Bhavan in Kolkata after a medical checkup at SSKM Hospital.

A team of CBI had reached West Bengal Police headquarters at Bhabani Bhawan in Kolkata earlier today to take custody of Shajahan Sheikh, accused in the #Sandeshkhali… pic.twitter.com/yU5zFln4CI

— Press Trust of India (@PTI_News) March 6, 2024