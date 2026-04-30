હિંસા અને તોડફોડ વચ્ચે બંગાળમાં 92 ટકા મતદાન

પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીના બીજા તબક્કામાં ૧૪૨ બેઠકો પર 91.66 ટકા જેટલું રેકોર્ડબ્રેક મતદાન થયું છે. હિંસા, તોડફોડ અને ઈવીએમમાં ખામીની ફરિયાદો વચ્ચે મતદારોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. ભવાનીપુર, નાદિયા અને દક્ષિણ ૨૪ પરગણા જેવા વિસ્તારોમાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસ અને ભાજપના કાર્યકરો વચ્ચે ઘર્ષણ થયું હતું. ભાજપે બંગાળમાં પરિવર્તનનો દાવો કર્યો છે, જ્યારે ટીએમસીએ કેન્દ્રીય દળોની કાર્યશૈલી પર સવાલો ઉઠાવ્યા છે. હવે ૪ મે ના રોજ મતગણતરી બાદ સ્પષ્ટ થશે કે સત્તા કોના હાથમાં જશે.
બીજા તબક્કામાં પશ્ચિમ બંગાળના અનેક જિલ્લાઓમાં હિંસક અથડામણો જોવા મળી હતી. ખાસ કરીને નદિયા જિલ્લાના છાપરામાં એક મતદાન મથકની અંદર ભાજપના એજન્ટ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, જેનો આરોપ ટીએમસીના સમર્થકો પર લગાવવામાં આવ્યો છે. શાંતિપુરમાં ભાજપની કેમ્પ ઓફિસમાં તોડફોડ કરવામાં આવી હતી, જ્યારે દક્ષિણ ૨૪ પરગણાના ભાંગરમાં આઈએસએફ (ISF) ના એજન્ટોને પ્રવેશતા અટકાવવામાં આવ્યા હોવાની ફરિયાદ ઉઠી હતી. આ દરમિયાન ભવાનીપુર અને કાલીઘાટ વિસ્તારમાં સુવેન્દુ અધિકારીના આગમન સમયે ટીએમસી કાર્યકરોએ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા, જેને કાબૂમાં લેવા માટે પોલીસને લાઠીચાર્જ કરવો પડ્યો હતો.
મતદાનના આંકડાઓ પર નજર કરીએ તો પૂર્વ બર્ધમાનમાં સૌથી વધુ 92.46 ટકા મતદાન થયું છે. આ ઉપરાંત હુગલીમાં 90.34, નાદિયામાં 90.28 અને ઉત્તર ૨૪ પરગણામાં 89.74 ટકા મતદાન નોંધાયું છે. કોલકાતાના દક્ષિણ વિસ્તારમાં સૌથી ઓછું 86.11 ટકા મતદાન થયું હોવા છતાં, તે અન્ય રાજ્યોની સરખામણીએ ઘણું વધારે છે. રાજકીય વિશ્લેષકો માને છે કે આટલું ઊંચું મતદાન સત્તા વિરોધી લહેરનો સંકેત હોઈ શકે છે અથવા મતદારોમાં રહેલી જાગૃતિનું પરિણામ છે. ખાસ કરીને હાવડાના બાલી વિસ્તારમાં ઈવીએમ બગડતા લોકો રોષે ભરાયા હતા અને ત્યાં પણ પોલીસે સ્થિતિ સંભાળવા માટે બળપ્રયોગ કરવો પડ્યો હતો.
રાજકીય આરોપ-પ્રત્યારોપની વાત કરીએ તો, ટીએમસીના નેતા અભિષેક બેનર્જીએ કેન્દ્રીય દળો પર ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. તેમણે કેન્દ્રીય સુરક્ષા દળોને ‘ભાજપની પ્રાઈવેટ આર્મી’ અને ‘લાઈસન્સધારી ગુંડાઓ’ ગણાવ્યા છે. ઉદયનારાયણપુરમાં એક વૃદ્ધ મતદાર સાથે થયેલી ગેરવર્તણૂક અને તેમના મોતના સમાચાર બાદ વાતાવરણ વધુ ગરમાયું હતું. બીજી તરફ, ભાજપના ઉમેદવાર અને આરજી કર પીડિતાની માતાની કાર પર પાનીહાટીમાં હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, જેનાથી ભાજપમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. જગદલમાં મતદાન મથક પાસેથી હથિયારો મળી આવતા સુરક્ષા એજન્સીઓ પણ ચોંકી ઉઠી હતી.
ચૂંટણીના અંતિમ તબક્કા બાદ ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ સમિક ભટ્ટાચાર્યએ વિજયનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે આ ચૂંટણી માત્ર રાજકીય લડાઈ નથી, પરંતુ બંગાળીઓના અસ્તિત્વ અને લોકશાહી બચાવવાની લડાઈ છે. ભાજપના મતે ૪ મે ના રોજ મમતા સરકારનો અંત આવશે. જ્યારે ટીએમસી દાવો કરી રહી છે કે બંગાળની જનતા બહારના લોકોને ક્યારેય સ્વીકારશે નહીં. ૨૦૨૧ માં આ ૧૪૨ બેઠકોમાંથી ૧૨૩ પર ટીએમસીનો કબજો હતો, તેથી ભાજપ માટે આ ગઢમાં ગાબડું પાડવું એ મોટી પડકારજનક બાબત છે. સમગ્ર દેશની નજર હવે ૪ મે ના પરિણામો પર ટકેલી છે.