પંચમહાલમાં અતિભારે; ખેડા, છોટાઉદેપુર, મહેસાણા, બોટાદમાં ભારે વરસાદ

ગાંધીનગર: રાજ્યમાં પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી અને ચોમાસાના આગમન વચ્ચે છેલ્લા ૨૪ કલાકમાં ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો છે. હવામાન વિભાગના સત્તાવાર બુલેટિન અનુસાર, ૧૯ જૂન ૨૦૨૬ના સવારે ૦૮:૩૦ વાગ્યે પૂરા થતા ૨૪ કલાક દરમિયાન ગુજરાત રીતસરના ચોમાસાના મૂડમાં દેખાયું હતું. ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાતના પંચમહાલ જિલ્લામાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ અતિભારે વરસાદ નોંધાયો છે.
આ ઉપરાંત મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાતના ખેડા, છોટાઉદેપુર, પંચમહાલ અને મહેસાણા જિલ્લાના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ ખાબક્યો છે. જ્યારે સૌરાષ્ટ્રના બોટાદ જિલ્લામાં પણ ભારે વરસાદી ઝાપટાં પડ્યા હોવાના અહેવાલ છે. ગુજરાતના અન્ય વિસ્તારોમાં મધ્યમથી હળવો અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ વરસાદી હાજરી નોંધાઈ છે.
ગરમીનો પારો: અમદાવાદ અને સુરેન્દ્રનગર સૌથી ગરમ
વરસાદી માહોલ છતાં રાજ્યના મહત્તમ તાપમાનમાં કોઈ મોટો ફેરફાર જોવા મળ્યો નથી. દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં તાપમાન સામાન્ય કરતાં ઊંચું રહ્યું હતું, જ્યારે બાકીના વિસ્તારોમાં તે સામાન્ય નોંધાયું હતું. સમગ્ર રાજ્યમાં ૩૯.૩ ડિગ્રી સેલ્સિયસ સાથે અમદાવાદ અને સુરેન્દ્રનગર સૌથી ગરમ શહેર રહ્યા હતા.
ચોમાસાની વૈશ્વિક સ્થિતિ અને હવામાન સિસ્ટમ
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું (Southwest Monsoon) હાલ હરનાઈ, સોલાપુર, હૈદરાબાદ, ભદ્રાચલમ અને રાંચી થઈને પસાર થઈ રહ્યું છે. આગામી ૪ થી ૫ દિવસમાં તે તેલંગાણા, ઓડિશા, ઝારખંડ, બિહાર અને છત્તીસગઢના વધુ ભાગોમાં આગળ વધવા માટે અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ સર્જાઈ રહી છે.
હાલમાં સપાટી પર પંજાબથી બિહાર સુધી હરિયાણા-ઉત્તર પ્રદેશ થઈને પસાર થતી મોસમી ટ્રફ (Seasonal Trough) સક્રિય છે. આ સાથે જ દક્ષિણ-પશ્ચિમ મધ્ય પ્રદેશ અને તેની આસપાસના વિસ્તારમાં દરિયાઈ સપાટીથી ૫.૮ કિમીની ઊંચાઈએ એક સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન (ચક્રવાતી પવનનું વમળ) સક્રિય છે, જે મધ્ય મહારાષ્ટ્ર અને કોંકણ થઈને પૂર્વ-મધ્ય અરબી સમુદ્ર સુધી લંબાય છે.
હાલ ગુજરાતના નીચલા સ્તરે દક્ષિણ-પશ્ચિમ અને પશ્ચિમ દિશાના પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે, જે આગામી દિવસોમાં રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ વધુ મજબૂત બનાવે તેવી શક્યતા છે. જ્યારે પંજાબ પર સર્જાયેલું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ હવે નબળું પડી ગયું છે અને તેની ગુજરાત પર કોઈ અસર નથી.