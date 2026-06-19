રિલાયન્સની AGMમાં મુકેશ અંબાણીએ કહ્યું – ભારતે સંકટોને આપી માત

રિલાયન્સની વાર્ષિક સામાન્ય સભા (AGM) માં બોલતા, મુકેશ અંબાણીએ કહ્યું કે છેલ્લા છ વર્ષ અત્યંત અસ્થિર અને અનિશ્ચિત રહ્યા છે. તેમણે ભારતને વિશ્વના સૌથી સ્થિતિસ્થાપક દેશોમાંના એક તરીકે વર્ણવ્યું. અંબાણીએ ભાર મૂક્યો કે ભારતે ભૂતકાળના સૌથી ખરાબ સંકટો પાર કર્યા છે.
Jioનું લિસ્ટિંગ વિશ્વ માટે શું ઉદાહરણ સ્થાપિત કરશે?
ભારત બધાનો મિત્ર,શાંતિનો પ્રમોટર અને સંતુલન નિર્માતા બનશે. અંબાણીએ કહ્યું કે ભારતે મહત્વપૂર્ણ સંસાધનો અને ટેકનોલોજીમાં આત્મનિર્ભર બનવા માટે પ્રયાસો ઝડપી બનાવવા જોઈએ. Jio પ્લેટફોર્મ્સના બોર્ડે IPO દસ્તાવેજને મંજૂરી આપી છે, જે શુક્રવારે SEBIમાં ફાઇલ કરવામાં આવશે. Jioનું લિસ્ટિંગ વિશ્વને બતાવશે કે ભારત વૈશ્વિક ટેકનોલોજી કંપનીઓ બનાવી શકે છે. ભારતે ફક્ત AIનો ગ્રાહક બનવું જોઈએ નહીં. તેણે AI સર્જક, અપનાવનાર અને વૈશ્વિક નેતા બનવું જોઈએ.
જિયો પ્લેટફોર્મ્સ બીજી કઈ નવી પહેલ કરવાનું વિચારી રહ્યું છે?
જિયો પ્લેટફોર્મ્સના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર આકાશ અંબાણીએ પણ જાહેરાતો કરી. તેમણે જણાવ્યું કે જિયો પ્લેટફોર્મ્સ એક સાર્વભૌમ લો અર્થ ઓર્બિટ સેટેલાઇટ નક્ષત્ર વિકસાવવાનું વિચારી રહ્યું છે.કંપની ભારતમાં પોતાનું ગ્રાઉન્ડ સ્ટેશન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બનાવશે.આ પહેલ દેશની તકનીકી ક્ષમતાઓને વધુ મજબૂત બનાવશે. અવકાશ તકનીકમાં ભારતની આત્મનિર્ભરતા તરફ આ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે.