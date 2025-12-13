પવન સિંહને મળેલી ધમકીઓ પર બિશ્નોઈ ગેંગનું નિવેદન, ઓડિયો વાયરલ

ભોજપુરી સિનેમાના સુપરસ્ટાર તરીકે જાણીતા અભિનેતા પવન સિંહ ઘણા સમયથી સમાચારમાં છે. તે ઘણીવાર એક યા બીજા શો માટે હેડલાઇન્સ બનાવે છે. તાજેતરમાં, 7 ડિસેમ્બરે, સલમાન ખાનના શો “બિગ બોસ 19” નો ગ્રાન્ડ ફિનાલે યોજાયો હતો, જેમાં અભિનેતાએ ભાગ લીધો હતો. જોકે, આ પહેલા, તેણે ખુલાસો કર્યો હતો કે તેને ધમકીઓ મળી રહી છે, જેમાં લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. ગેંગે હવે સમગ્ર મામલે સ્પષ્ટતા જારી કરી છે. ગેંગ સાથે સંકળાયેલા હરિ બોક્સરે ગેંગ સામેના આરોપોને રદિયો આપતા ઓડિયો સંદેશ જારી કર્યો છે.

સોશિયલ મીડિયા પર જાહેર કરાયેલા ઓડિયો સંદેશમાં, હરિ બોક્સરે જણાવ્યું હતું કે પવન સિંહને ગેંગ તરફથી કોઈ ફોન કે ધમકી મળી નથી. હરીએ શંકા વ્યક્ત કરી હતી કે પવન સિંહ સુરક્ષા મેળવવા માટે આવું કરી રહ્યો હોઈ શકે છે. ગેંગસ્ટરના મતે, લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગનું નામ આ સમગ્ર મામલામાં બિનજરૂરી રીતે ઘસવામાં આવી રહ્યું છે.

પવન સિંહના નિવેદનને ખોટા ગણાવીને ફગાવી દેવામાં આવ્યું

ઓડિયો સંદેશમાં, હરિ બોક્સરે ભોજપુરી સ્ટાર પર તેમની ગેંગ વિરુદ્ધ નિવેદનો આપવાનો અને પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવવાનો પણ આરોપ લગાવ્યો. હરિએ સ્પષ્ટતા કરી કે ગેંગ દ્વારા કોઈ ધમકીઓ આપવામાં આવી નથી. તેમણે પુનરોચ્ચાર કર્યો કે આ મામલે ગેંગની કોઈ સંડોવણી નથી. અંતે, હરિ બોક્સરે જણાવ્યું કે લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગ જે કંઈ કરે છે, તે ખુલ્લેઆમ કરે છે. ઓડિયોમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે જે કોઈ પણ સલમાન ખાન સાથે કામ કરશે તેને ધમકી આપવામાં આવશે નહીં, પરંતુ તેને AK-47 ની ગોળીઓથી ગોળી મારીને મારી નાખવામાં આવશે.

