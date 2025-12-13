T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા ICC એ પાકિસ્તાનને કર્યુ ઈગ્નોર

T20 વર્લ્ડ કપ ફેબ્રુઆરી 2026 માં શરૂ થઈ રહ્યો છે. આ ટુર્નામેન્ટ ભારત અને શ્રીલંકામાં યોજાવાની છે. એશિયા કપ દરમિયાન પાકિસ્તાન ટીમનું ભારે અપમાન થયું હતું, અને T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા પણ આવી જ સ્થિતિ સર્જાઈ રહી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC) એ પાકિસ્તાનના કેપ્ટન સલમાન અલી આગાને પ્રમોશનલ પોસ્ટરોમાંથી બાકાત રાખ્યા છે. આ અપમાનથી નારાજ PCB એ હવે કડક પગલું ભરવાનું નક્કી કર્યું છે.
ICC એ પાકિસ્તાની કેપ્ટનને ઈગ્નોર કર્યો
ICC એ તાજેતરમાં T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે સત્તાવાર પોસ્ટર બહાર પાડ્યું, જેમાં પાંચ દેશોના કેપ્ટનો છે. ભારતના સૂર્યકુમાર યાદવ, દક્ષિણ આફ્રિકાના એડન માર્કરામ, ઓસ્ટ્રેલિયાના મિશેલ માર્શ, શ્રીલંકાના દાસુન શનાકા અને ઇંગ્લેન્ડના હેરી બ્રુકનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. પાકિસ્તાનના T20 કેપ્ટન સલમાન અલી આગાને પોસ્ટરનો ભાગ બનાવવામાં આવ્યો ન હતો, અને આ એક મુદ્દો હોઈ શકે છે જે PCB ને નાપસંદ હતો.
PCB એ ICC ને ફરિયાદ કરી
પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ નારાજ છે કે તેમના કેપ્ટનને પ્રમોશનલ પોસ્ટરમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો નથી. PCB ના એક સૂત્રએ જણાવ્યું, થોડા મહિના પહેલા એશિયા કપ દરમિયાન અમને પણ આવી જ સમસ્યાનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. તે સમયે, બ્રોડકાસ્ટરે એક પ્રમોશનલ ઝુંબેશ શરૂ કરી હતી, પરંતુ અમારા કેપ્ટનને તેમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો ન હતો. અમે ફરી એકવાર આવી જ પરિસ્થિતિમાં છીએ, જ્યાં ICC એ ટિકિટ વેચાણ માટેના પ્રમોશનલ પોસ્ટરમાં અમારા કેપ્ટનનો સમાવેશ કર્યો નથી.
શું ICC PCB ની વાત સાંભળશે?
PCB ના એક સૂત્રએ સમજાવ્યું કે જ્યારે એશિયા કપ દરમિયાન આવી જ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ, ત્યારે તેઓએ એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ સાથે વાત કરી અને તેમનો મુદ્દો ઉકેલાઈ ગયો. હવે, તેઓ ICC પાસેથી પણ આવી જ અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે. પાકિસ્તાન ICC T20 રેન્કિંગમાં ટોચના 5 માં નથી, જેના કારણે તેમને પોસ્ટરમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા ન હતા. જો કે, પાકિસ્તાન માને છે કે ક્રિકેટમાં તેમનો વારસો વિશાળ છે અને તે વર્લ્ડ કપના મુખ્ય પાત્રોમાંનો એક છે. ICC ભવિષ્યમાં તેમને પ્રમોશનલ પોસ્ટરોમાં પણ દર્શાવી શકે છે.