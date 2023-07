ઉત્તર ભારતમાં ‘જલ પ્રલય’… નદીઓ તોફાની, હિમાચલ-ઉત્તરાખંડમાં ભૂસ્ખલન, અનેક લોકોના મોત

દેશના અનેક રાજ્યોમાં બે દિવસથી ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે. મેદાનોથી લઈને પહાડો સુધી વરસાદના કારણે લોકો મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયા છે. અવિરત વરસાદને કારણે દેશના વિવિધ ભાગોમાં અત્યાર સુધીમાં લગભગ 20 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે. હવામાન વિભાગે આગામી દિવસોમાં વધુ ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડમાં આગામી 24 કલાક માટે રેડ એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે.

#WATCH | Kullu, Himachal Pradesh: Parvati River in Manikaran flooded due to excessive rainfall (Visuals shot by locals, confirmed by Police) pic.twitter.com/OslUTr8Zjt — ANI (@ANI) July 9, 2023

હવામાન વિભાગે રવિવારે જણાવ્યું હતું કે જુલાઈના પ્રથમ આઠ દિવસમાં થયેલા વરસાદે સમગ્ર દેશમાં વરસાદના અભાવને વળતર આપ્યું છે. ચોમાસાની સિઝનમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 243.2 મીમી વરસાદ નોંધાયો છે જે સામાન્ય કરતાં બે ટકા વધુ છે. રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીમાં બે દિવસથી સતત વરસાદને કારણે ઘણા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. જેના કારણે ભારે જામ પણ જોવા મળ્યો હતો.

#WATCH Jammu and Kashmir: A bridge connecting the three areas washed away due to heavy rains in Dudu area of ​​Udhampur. (Source: Udhampur Police) pic.twitter.com/rD5qptDDcJ — ANI (@ANI) July 9, 2023



દિલ્હીમાં શાળાની રજા

સોમવારે દિલ્હીની શાળાઓમાં પણ રજા જાહેર કરવામાં આવી છે. મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે ટ્વીટ કર્યું કે દિલ્હીમાં છેલ્લા 2 દિવસથી પડી રહેલા મુશળધાર વરસાદ અને હવામાન વિભાગની ચેતવણીને ધ્યાનમાં રાખીને સોમવારે દિલ્હીની તમામ શાળાઓને એક દિવસ માટે બંધ રાખવામાં આવી રહી છે.



40 વર્ષનો રેકોર્ડ તૂટ્યો

IMDએ જણાવ્યું હતું કે રવિવારે સવારે 8.30 વાગ્યા સુધી દિલ્હીમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 153 મીમી વરસાદ નોંધાયો હતો, જે 1982 પછી જુલાઈ મહિનામાં એક દિવસમાં સૌથી વધુ છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને ચોમાસાના પવનો વચ્ચેની ક્રિયાપ્રતિક્રિયાને કારણે દિલ્હી સહિત ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતમાં ભારે વરસાદ થઈ રહ્યો છે. અહીંના અનેક વિસ્તારોમાં ભારે પાણી ભરાઈ ગયા છે. દિલ્હીમાં વરસાદના કારણે તેના ફ્લેટની છત તૂટી પડતાં 58 વર્ષીય મહિલાનું મોત થયું છે.



સાંસદોના ઘરોમાં પાણી ઘૂસી ગયા હતા

દિલ્હીમાં ભારે વરસાદને કારણે અનેક જગ્યાએ પાણી ભરાઈ ગયા હતા. જેના કારણે સાંસદ રામ ગોપાલ યાદવના ઘરમાં પણ પાણી ઘુસી ગયા હતા. ભારે વરસાદને ધ્યાનમાં રાખીને કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહે દિલ્હીના એલજી સાથે વાત કરી અને અપડેટ લીધી. ગૃહમંત્રીએ જમ્મુ અને કાશ્મીરના એલજી સાથે પણ વાત કરી અને ભારે વરસાદને કારણે સ્થગિત કરાયેલી અમરનાથ યાત્રા અંગે અપડેટ લીધી. આ વરસાદ દરમિયાન પહાડી રાજ્યોમાં સૌથી વધુ નુકસાન જોવા મળી રહ્યું છે.

#WATCH | NDRF rescues five people from an inundated house as Beas river is in spate in Charudu village, Kullu district of Himachal Pradesh (Video source: NDRF) pic.twitter.com/xTGhrdjDfF — ANI (@ANI) July 9, 2023



પહાડી વિસ્તારો પર તૂટેલા વાવાઝોડા

હિમાચલ પ્રદેશના રામપુરમાં સતલજ નદીમાં પાણીનું સ્તર વધ્યા બાદ નાથપા ડેમમાંથી 1500 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવ્યું છે. રાજ્યમાં સતત પડી રહેલા ભારે વરસાદને કારણે કાંગડામાં રસ્તાને નુકસાન થયું છે. શિમલામાં સતલજ નદીનું જળસ્તર વધવાને કારણે ચાબા પુલ ધોવાઈ ગયો છે. કુલ્લુના કસોલ વિસ્તારમાં ભારે વરસાદને કારણે આવેલા પૂરમાં ઘણી કાર ધોવાઈ ગઈ છે. વરસાદના કારણે મંડીમાં ઓટ-બંજરનો વર્ષો જૂનો પુલ ધરાશાયી થયો હતો. મંડીમાં બિયાસ નદીનું જળસ્તર વધવાને કારણે પંચવક્ત્ર મંદિર પણ તેમાં ડૂબી ગયું હતું.

હિમાચલમાં ભારે વરસાદને કારણે પાંચ લોકોના મોત થયા છે

અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે શિમલા જિલ્લાના કોથગઢ વિસ્તારમાં ભૂસ્ખલનને કારણે એક મકાન ધરાશાયી થયું. જેમાં પરિવારના ત્રણ સભ્યોના મોત થયા હતા. કુલ્લુ શહેરમાં પણ ભૂસ્ખલનથી એક અસ્થાયી મકાનને નુકસાન થયું હતું જેમાં એક મહિલાનું મોત થયું હતું. અન્ય એક અકસ્માતમાં, ચંબા તહસીલના કટિયનમાં શનિવારે રાત્રે ભૂસ્ખલનની ચપેટમાં એક વ્યક્તિ દટાઈ ગયો હતો.

#WATCH | River Beas flows furiously in Himachal Pradesh’s Mandi as the state continues to receive heavy rainfall pic.twitter.com/Wau6ZwLLue — ANI (@ANI) July 9, 2023



પ્રવાસીઓને આ અપીલ

કુલ્લુના ડીસી આશુતોષ ગર્ગે કહ્યું કે ગઈકાલથી સમગ્ર જિલ્લામાં પડી રહેલા ભારે વરસાદને કારણે અમારી ઘણી આવશ્યક સેવાઓ પ્રભાવિત થઈ છે. આ સમયે ઘણા રસ્તાઓ, મુખ્ય રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો બંધ છે. અમે અહીં આવેલા તમામ પ્રવાસીઓને પુનઃસંગ્રહ પ્રક્રિયા શરૂ ન થાય ત્યાં સુધી ત્યાં જ રહેવા વિનંતી કરીએ છીએ. અહીંની મુલાકાત લેવા માંગતા લોકોએ તેમની સફર અત્યારે મુલતવી રાખવી જોઈએ.

હિમાચલ પ્રદેશના કાંગડા, ચંબા, હમીરપુર, કુલ્લુ, મંડીમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે. સોલન, શિમલા, સિરમૌરમાં ઓરેન્જ એલર્ટ અને લાહૌલ સ્પીતિમાં યલો એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે. લાહૌલ સ્પીતિના લોસરમાં તાજી હિમવર્ષાને કારણે તાપમાનમાં ભારે ઘટાડો નોંધાયો છે.

જમ્મુ-કાશ્મીરમાં પણ સ્થિતિ ખરાબ છે

જમ્મુ અને કાશ્મીરના રામબનમાં પંથ્યાલ ખાતે ટી-5 ટનલ પાસે રસ્તો ધોવાઈ ગયો હતો, ત્યારબાદ હાઈવે બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે. લોકોની અવરજવર માટે વૈકલ્પિક માર્ગ બનાવવામાં આવી રહ્યો છે. લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર મનોજ સિંહાએ કાશ્મીરમાં ઝીરો બ્રિજની મુલાકાત લીધી અને સિંચાઈ અને પૂર નિયંત્રણ વિભાગના અધિકારીઓ સાથે વાતચીત કરી. જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં રવિવારે સતત ત્રીજા દિવસે મુશળધાર વરસાદને કારણે, કઠુઆ અને સાંબા જિલ્લાઓ તેમજ નીચલા ગ્રહણ વિસ્તારો માટે રેડ એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું હતું.

#WATCH | Jammu & Kashmir: Rescue operation underway to trace two Indian Army personnel washed away in the Poshana river in Poonch pic.twitter.com/zWl5ofhO0o — ANI (@ANI) July 8, 2023



રેડ એલર્ટ જારી

નદીઓ અને નાળાઓમાં પાણીનું સ્તર ખતરાના નિશાનને પાર કરવાના અહેવાલો બાદ IMDએ આ ચેતવણી જારી કરી છે. વિભાગના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે કઠુઆ, સાંબા અને જમ્મુ અને કાશ્મીરના નીચલા કેચમેન્ટ વિસ્તારો માટે રેડ એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે, કારણ કે પૂર અથવા અચાનક પૂરનું જોખમ વધી ગયું છે. આગામી 24 કલાક દરમિયાન તમામ સંબંધિતોને સતર્ક રહેવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.



જમ્મુ-કાશ્મીરના રામબનના મેહર વિસ્તારમાં ભારે વરસાદને કારણે અમરનાથ યાત્રીઓ માટે લંગર સેવાનો ટેન્ટ ધોવાઈ ગયો હતો. વરિષ્ઠ પોલીસ અધિક્ષક મોહિતા શર્માએ જણાવ્યું કે અમે શક્ય તેટલી વહેલી તકે યાત્રા શરૂ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. ચિનાબ નદી અંડરકરંટને કાપી રહી છે જેના કારણે તિરાડો પડી ગઈ છે. આ વાત અમારા ધ્યાનમાં આવતાં જ અમે લંગર ઓથોરિટીને ત્યાંથી હટી જવા કહ્યું હતું. તે બીજી જગ્યાએ શિફ્ટ થવાની તૈયારીમાં છે. જે લોકો ત્યાં ભોજન કરી રહ્યા હતા તે તમામ લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે.

ઉત્તરાખંડમાં આઠ લોકોના મોત થયા છે

ઉત્તરાખંડની પણ આવી જ હાલત છે. રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં સામાન્ય કરતાં 2.5 થી 3 ગણો વધુ વરસાદ નોંધાયો છે. રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં રેડ એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે. ભૂસ્ખલનની સંભાવના હોવાથી સરકારે લોકોને સાવચેતી સાથે મુસાફરી કરવાની અપીલ કરી છે. 11-12 જુલાઈ માટે, કુમાઉ અને તેની આસપાસના વિસ્તારો જેવા કે ગઢવાલ, ચમોલી વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની સંભાવના છે.

ઉત્તરાખંડમાં રવિવારે ભારે વરસાદ દરમિયાન ભૂસ્ખલનને કારણે વાહન અકસ્માતો અને મકાનો ધરાશાયી થવાથી આઠ લોકોના મોત થયા હતા અને અન્ય છ લોકો ઘાયલ થયા હતા. અધિકારીઓએ આ માહિતી ન્યૂઝ એજન્સી પીટીઈને આપી હતી. ખરાબ હવામાનને ધ્યાનમાં રાખીને, મુખ્ય પ્રધાન પુષ્કર સિંહ ધામીએ વહીવટીતંત્રને સતર્ક રહેવાની સૂચના આપતા લોકોને બિનજરૂરી હિલચાલ ટાળવા કહ્યું છે. ઘણી જગ્યાએ ભૂસ્ખલનને કારણે રસ્તાઓ બંધ થઈ ગયા છે, જેના કારણે સામાન્ય જનજીવન પ્રભાવિત થઈ રહ્યું છે અને ચાર ધામ યાત્રા પણ અવરોધાઈ રહી છે.

નદીઓ તોફાની

સતત વરસાદને કારણે ગંગા સહિત રાજ્યની મુખ્ય નદીઓના જળસ્તરમાં પણ વધારો થયો છે. ટિહરી ગઢવાલ જિલ્લાના મુની કી રેતી વિસ્તારમાં કેદારનાથથી પરત ફરી રહેલી એક જીપ ભૂસ્ખલનની પકડમાંથી બહાર નીકળી ગઈ હતી અને ગંગા નદીમાં પડી હતી, જેમાં સવાર છ શ્રદ્ધાળુઓ ડૂબી ગયા હતા. સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ફોર્સ (એસડીઆરએફ)ના નિરીક્ષક કવિન્દ્ર સજવાને જણાવ્યું હતું કે ડાઇવર્સની મદદથી, અકસ્માતનો ભોગ બનેલા ત્રણ યાત્રાળુઓના મૃતદેહ બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે જ્યારે અન્ય ત્રણની શોધ માટે અભિયાન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે.

#WATCH | Floodgates of Chandigarh’s Sukhna Lake opened after the water level in the lake rises following heavy rainfall in the area pic.twitter.com/k0kypVG4p9 — ANI (@ANI) July 9, 2023



હરિયાણા, પંજાબ, ચંદીગઢમાં પણ ભારે વરસાદ

હરિયાણા, પંજાબ, ચંદીગઢમાં વરસાદનો કહેર જોવા મળી રહ્યો છે. ચંદીગઢના મોહાલીમાં અવિરત વરસાદને કારણે ડેરા બસ્સી નગરની હાઉસિંગ સોસાયટીઓમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. પાણી ભરાવાને કારણે વાહનો ડૂબી ગયા હતા. નેશનલ ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ફોર્સની ટીમો સ્થળ પર હાજર છે. ડેરા બસ્સીના ગુલમહોર એક્સટેન્શનમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. NDRFએ લગભગ 82-85 લોકોને બચાવ્યા છે.

ચંદીગઢ IMDના વૈજ્ઞાનિક અજય કુમાર સિંહે જણાવ્યું કે ગઈકાલે સવારે 8 વાગ્યાથી આજે સવારે 8 વાગ્યાની વચ્ચે ચંદીગઢમાં 302.2 મીમી રેકોર્ડ વરસાદ નોંધાયો છે. હરિયાણા અને પંજાબના લગભગ દરેક જિલ્લામાં વરસાદ પડી રહ્યો છે. આગામી 24 કલાકમાં પણ ચોમાસું સંપૂર્ણ રીતે સક્રિય થઈ જશે. આ પછી વરસાદનું જોર ઘટશે. હરિયાણાના પંચકુલાની મોર્ની હિલ્સમાં ભારે વરસાદને કારણે ભૂસ્ખલન થયું હતું.

ગુરુગ્રામમાં ભારે પાણી ભરાયા, શાળાઓ બંધ

દિલ્હીને અડીને આવેલા ગુરુગ્રામમાં ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે. ભારે વરસાદને કારણે અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. નાગરિક સત્તામંડળની ટીમો પાણીના નિકાલની કામગીરીમાં વ્યસ્ત છે. જિલ્લા પ્રશાસને તમામ લોકોને જરૂરી કામ હોય ત્યારે જ ઘરની બહાર નીકળવાની અપીલ કરી છે. આ સિવાય ગુરુગ્રામ જિલ્લા પ્રશાસને એક એડવાઈઝરી જારી કરીને કહ્યું કે ગુરુગ્રામ જિલ્લામાં આવતી તમામ સરકારી અને ખાનગી શાળાઓ (પ્લે સ્કૂલ વગેરે સહિત)ને 10 જુલાઈએ બંધ રાખવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.

રાજસ્થાનમાં વિદ્યાર્થીનું મોત

રાજસ્થાનના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ ચાલુ છે અને ગઈકાલથી રવિવાર સવાર સુધી રાજ્યના ઝુંઝુનુના ઉદયપુરવતીમાં સૌથી વધુ 12 સેમી વરસાદ નોંધાયો હતો. આ દરમિયાન કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ થયો હતો જ્યારે ઘણા વિસ્તારોમાં મધ્યમથી ભારે વરસાદ થયો હતો. સીકર શહેરમાં, વરસાદના પાણીથી ભરેલા ખાડામાં પડી જવાથી 17 વર્ષીય વિદ્યાર્થીનું મોત થયું હતું. સીકરના પોલીસ અધિક્ષક કરણ શર્માએ જણાવ્યું કે નવલગઢ રોડ પર ગટરના કામ માટે ખાડો ખોદવામાં આવ્યો હતો, જેમાં વરસાદનું પાણી ભરાઈ ગયું હતું.

ઉત્તર પ્રદેશમાં બે લોકોના મોત થયા છે

ઉત્તર પ્રદેશમાં પણ દક્ષિણ પશ્ચિમ ચોમાસું પૂરજોશમાં છે. રવિવારે રાજ્યમાં મોટા પાયે ભારે વરસાદ નોંધાયો હતો. છેલ્લા ઘણા દિવસોથી પડી રહેલા વરસાદને કારણે નદીઓના જળસ્તરમાં વધારો થયો છે. સેન્ટ્રલ વોટર કમિશનના રિપોર્ટ અનુસાર રાજ્યમાં ગંગા, રામગંગા, યમુના અને રાપ્તી સહિતની નદીઓનું જળસ્તર વધ્યું છે, પરંતુ તે હજુ પણ ખતરાના નિશાનથી નીચે છે.