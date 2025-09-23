અનેક રાજ્યોમાં તોફાની પવન અને ભારે વરસાદની ચેતવણી

દક્ષિણપશ્ચિમ ચોમાસાનો છેલ્લો તબક્કો ચાલી રહ્યો છે, અને આગામી સાત દિવસમાં ચોમાસું સંપૂર્ણપણે વિદાય લેશે. જોકે, તે વિદાય લઈ રહ્યું હોવા છતાં, કેટલાક રાજ્યો પર ચોમાસાના વાદળો ભારે વરસાદ કરી રહ્યા છે. કોલકાતા, પશ્ચિમ બંગાળમાં ભારે વરસાદે તબાહી મચાવી છે. આગામી છ દિવસોમાં, ઉત્તરપૂર્વ ભારત (આસામ, મેઘાલય), મહારાષ્ટ્ર, પૂર્વ ભારત અને દક્ષિણ ભારતમાં તોફાની પવનો સાથે ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની અપેક્ષા છે. જ્યારે ઉત્તર ભારતમાં ગરમી અને ભેજનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે, ત્યારે દિલ્હી-એનસીઆરમાં હવામાન દર બે થી ત્રણ દિવસે બદલાઈ શકે છે. ચાલો જાણીએ કે 29 સપ્ટેમ્બર સુધી દિલ્હી-એનસીઆર સહિત સમગ્ર દેશમાં હવામાન કેવું રહેશે.
ગંગા પશ્ચિમ બંગાળ કિનારે, ઉત્તર ઓડિશાને અડીને આવેલા અને બંગાળના ઉપસાગરના ઉત્તરપશ્ચિમ કિનારે એક નીચા દબાણનો વિસ્તાર હાજર છે. 25 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં ઉત્તરપશ્ચિમ અને મધ્ય બંગાળની ખાડી પર એક નીચા દબાણનો વિસ્તાર વિકસિત થવાની ધારણા છે. દરમિયાન, આગામી 24 કલાકમાં દક્ષિણ પશ્ચિમ ચોમાસું ગુજરાત, રાજસ્થાન, હરિયાણા, પંજાબ, ઉત્તર પ્રદેશ, દિલ્હી, હિમાચલ પ્રદેશ અને જમ્મુ અને કાશ્મીરના કેટલાક ભાગોમાંથી વિદાય લેશે.
મધ્ય મહારાષ્ટ્ર, ઓડિશા, દક્ષિણ છત્તીસગઢ, તેલંગાણા અને ઉત્તરીય આંતરિક કર્ણાટકથી દક્ષિણ મહારાષ્ટ્ર કિનારે ઉપરના પવનોનું ચક્રવાતી પરિભ્રમણ સક્રિય છે. 26 સપ્ટેમ્બરના રોજ દક્ષિણ ઓડિશા અને ઉત્તર આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠે ઉત્તર-પશ્ચિમ અને સંલગ્ન પશ્ચિમ-મધ્ય બંગાળની ખાડીમાં એક મજબૂત ડિપ્રેશન બનવાની પણ ધારણા છે, જે પવન અને વરસાદને ઉત્તેજિત કરશે.
દિલ્હી-એનસીઆરમાં હવામાન કેવું રહેશે?
દિલ્હી-એનસીઆરમાં હવામાન હાલમાં સ્વચ્છ છે અને 26 સપ્ટેમ્બર સુધી આવું જ રહેશે. સવારે અને સાંજે ઠંડા પવનો ફૂંકાઈ શકે છે, પરંતુ દિવસ દરમિયાન સૂર્યપ્રકાશ ગરમી અને ભેજની લાગણી લાવી શકે છે. આઇએમડીના અહેવાલ મુજબ, 27, 28 અને 29 સપ્ટેમ્બરે દિલ્હીમાં હળવા વાદળો જોવા મળી શકે છે. તે પછી, ઓક્ટોબરના પહેલા અઠવાડિયામાં શિયાળો આવવાની ધારણા છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં, દિલ્હીમાં મહત્તમ તાપમાન 35.3 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને લઘુત્તમ તાપમાન 23.8 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું હતું. છેલ્લા 24 કલાકમાં, દિલ્હીમાં ઉત્તર-પશ્ચિમ તરફથી 20 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાયા હતા, જેમાં 35 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાયો હતો.
દેશના અન્ય ભાગોમાં હવામાન આ પ્રકારનું રહેશે
આઇએમડીના અહેવાલ મુજબ, આગામી પાંચ દિવસમાં પૂર્વી અને મધ્ય ભારતમાં 30 થી 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે વાવાઝોડા અને તોફાની પવન ફૂંકાશે. 24 થી 27 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ઓડિશા, વિદર્ભ અને છત્તીસગઢમાં અલગ અલગ સ્થળોએ ભારે વરસાદની આગાહી છે. 24 સપ્ટેમ્બરે બિહારમાં અલગ અલગ સ્થળોએ અને 24-25 સપ્ટેમ્બરે ઝારખંડ અને પશ્ચિમ બંગાળમાં અલગ અલગ સ્થળોએ ભારે વરસાદની આગાહી છે.
આગામી સાત દિવસોમાં પશ્ચિમ ભારતમાં અલગ અલગ સ્થળોએ ભારે પવન સાથે ભારે વરસાદની આગાહી છે. 27 થી 29 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ગુજરાતમાં અને 26 થી 29 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન મધ્ય મહારાષ્ટ્ર અને મરાઠવાડા, કોંકણ અને ગોવામાં છૂટાછવાયા ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ઉત્તરપૂર્વ ભારતમાં, ૨૪ થી ૨૯ સપ્ટેમ્બર દરમિયાન આસામ, મેઘાલય, નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ અને ત્રિપુરામાં છૂટાછવાયા વાવાઝોડા અને ભારે વરસાદની સંભાવના છે.
દક્ષિણ ભારતમાં, 26 થી 28 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન દરિયાકાંઠાના આંધ્રપ્રદેશ, યાનમ અને તેલંગાણામાં, 25 થી 28 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન તમિલનાડુમાં, 25 થી 28 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન કેરળ અને માહેમાં, 26-27 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન રાયલસીમા અને દરિયાકાંઠાના કર્ણાટકમાં અને 26 થી 28 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ઉત્તર આંતરિક કર્ણાટકમાં અલગ-અલગ વરસાદ અને વાવાઝોડાની સંભાવના છે. 30 થી 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે.