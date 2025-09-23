US પોલીસે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ માટે ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિના કાફલાને રોક્યો

યુનાઇટેડ નેશન્સ જનરલ એસેમ્બલીમાં હાજરી આપવા માટે ન્યૂયોર્ક આવેલા ફ્રેન્ચ રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોનની કાર પોલીસે રોકી હતી. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના કાફલાની અપેક્ષાએ પોલીસે આ કાર્યવાહી કરી હતી, ત્યારબાદ મેક્રોન રસ્તા પરથી ઉતરી ગયા અને ટ્રાફિક પોલીસ અધિકારીઓ સાથે વાત કરવાનું શરૂ કર્યું. આ વીડિયો હવે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

વાયરલ વીડિયોમાં એક અધિકારી મેક્રોન સાથે વાત કરતા અને ટ્રમ્પના કાફલાનો ઉલ્લેખ કરીને તેમને રસ્તો બંધ કરવાનું કહેતા જોવા મળે છે. ત્યારબાદ, મેક્રોન ફોન પર કોઈની સાથે વાત કરતા જોવા મળે છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે મેક્રોને આ ફોન યુએસ રાષ્ટ્રપતિને કર્યો હતો.

ટ્રાફિક જામ: ટ્રમ્પ માટે મજા

ન્યૂયોર્ક પોલીસે રોક્યા પછી તરત જ, મેક્રોને ટ્રમ્પને ફોન કર્યો. ફોન પર, તેમણે ટ્રમ્પને કહ્યું, “તમે કલ્પના પણ કરી શકતા નથી કે હું ન્યૂયોર્કની શેરીમાં તમારી રાહ જોઈ રહ્યો છું. તમારા કારણે અહીં બધું બંધ થઈ ગયું છે.”

ત્યારબાદ મેક્રોન ન્યૂયોર્કના રસ્તાઓ પર ઉભેલા લોકો સાથે વાત કરવાનું શરૂ કર્યું. તેમણે તેમાંથી કેટલાક સાથે ફોટો પણ પડાવ્યો. જોકે, આ મામલે ન્યૂયોર્ક પોલીસ દ્વારા કોઈ નિવેદન જારી કરવામાં આવ્યું નથી.

મેક્રોન યુએનની બેઠકમાં હાજરી આપવા માટે ન્યૂયોર્ક પહોંચ્યા

ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન યુએન જનરલ એસેમ્બલીની બેઠકમાં હાજરી આપવા માટે ન્યૂયોર્ક પહોંચ્યા હતા. બેઠકના પહેલા દિવસે તેમણે પેલેસ્ટાઇનને માન્યતા આપવાની જાહેરાત કરી હતી. ફ્રાન્સ સંયુક્ત રાષ્ટ્રનું કાયમી સભ્ય છે. આ વખતે, યુએનની બેઠક આતંકવાદ, આબોહવા પરિવર્તન, પેલેસ્ટાઇન અને સીરિયા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.

આ બેઠક પર સમગ્ર વિશ્વ ફ્રાન્સ પર નજર રાખી રહ્યું છે કારણ કે ફ્રાન્સ પ્રથમ યુરોપિયન દેશ અને યુએનનો કાયમી સભ્ય છે જેણે પેલેસ્ટાઇનને એક અલગ રાષ્ટ્ર તરીકે માન્યતા આપવાની જાહેરાત કરી છે.

