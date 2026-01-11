PM મોદી સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વમાં થયા સામેલ

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી શનિવારે ગુજરાતના ગીર સોમનાથ પહોંચ્યા. તેમના સ્વાગત માટે રસ્તાની બંને બાજુ મોટી ભીડ ઉમટી પડી હતી. તેમણે સર્કિટ હાઉસ ખાતે સોમનાથ મંદિર ટ્રસ્ટની બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી હતી. રાત્રે 8 વાગ્યે, તેમણે સોમનાથ મંદિરમાં ઓમકાર મંત્રનો જાપ કર્યો, ત્યારબાદ તેમણે લગભગ 3,000 ડ્રોન ધરાવતા ભવ્ય ડ્રોન શોમાં ભાગ લીધો.
Feeling blessed to be in Somnath, a proud symbol of our civilisational courage.
This visit comes during #SomnathSwabhimanParv, when the entire nation has come together to mark a thousand years since the first attack on the Somnath Temple in 1026.
પીએમ મોદીએ સોમનાથમાં એક રોડ શો પણ યોજ્યો, જેના ફોટા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર શેર કરતા લખ્યું, સોમનાથમાં હોવું એ એક સૌભાગ્યની વાત છે. તે આપણી સભ્યતાનું ગૌરવપૂર્ણ પ્રતીક છે. આ મુલાકાત સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ દરમિયાન થઈ રહી છે, જ્યારે સમગ્ર રાષ્ટ્ર 1026 માં સોમનાથ મંદિર પર થયેલા પ્રથમ હુમલાની 1,000મી વર્ષગાંઠની ઉજવણી માટે એકત્ર થયું છે. હું ઉષ્માભર્યા સ્વાગત માટે બધાનો આભાર માનું છું.
In Somnath this evening, chaired a meeting of the Shree Somnath Trust. We reviewed various aspects relating to infrastructure upgradations in the temple complex and ways to make the pilgrimage to Somnath even more memorable. pic.twitter.com/q9WHJ2crsx
સર્કિટ હાઉસ ખાતે સોમનાથ મંદિર ટ્રસ્ટની બેઠક યોજાઈ
પીએમ મોદીએ સર્કિટ હાઉસ ખાતે સોમનાથ મંદિર ટ્રસ્ટની બેઠકનું અધ્યક્ષપદ સંભાળ્યું, જે તેમણે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર શેર કર્યું. તેમણે લખ્યું, “આજે સાંજે સોમનાથમાં, મેં સોમનાથ ટ્રસ્ટની બેઠકનું અધ્યક્ષપદ સંભાળ્યું. આ બેઠકમાં મંદિર સંકુલના માળખાગત સુવિધાઓમાં સુધારો કરવા અને સોમનાથની યાત્રાને વધુ યાદગાર બનાવવા સંબંધિત વિવિધ પાસાઓની સમીક્ષા કરવામાં આવી.”
ॐ हमारे वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, उपनिषदों और वेदांत का सार है।
ॐ ही ध्यान का मूल है, और योग का आधार है।
ॐ ही साधना में साध्य है।
ॐ ही शब्द ब्रह्म का स्वरूप है।
ॐ से ही हमारे मंत्र प्रारंभ एवं पूर्ण होते हैं।
आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में 1000 सेकंड्स तक ओंकार… pic.twitter.com/GqHxt8sn9y
પીએમ મોદીએ સોમનાથ મંદિરમાં ભગવાન શિવના જ્યોતિર્લિંગના દર્શન કર્યા અને પ્રાર્થના કરી. ત્યારબાદ તેમણે ઓમકાર મંત્રનો જાપ કર્યો.
સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વના ભાગ રૂપે, સોમનાથ મંદિર સંકુલમાં અરબી સમુદ્રના કિનારે એક ભવ્ય ડ્રોન શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. લગભગ 3,000 ડ્રોને આકાશમાં અદ્ભુત રચનાઓ બનાવી, જેમાં મોટી ભીડ આકર્ષાઈ. ડ્રોન શો દરમિયાન, ત્રિશૂલ, ઓમ, ભગવાન શિવનો તાંડવ, વીર હમીરજી, અહલ્યાબાઈ હોલકર, સોમનાથ મંદિર પરના હુમલાનું દ્રશ્ય, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, સ્વાભિમાન પર્વનો લોગો અને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની છબીઓ પ્રદર્શિત કરવામાં આવી હતી.
આશરે 15 મિનિટ ચાલેલા આ ડ્રોન શોનું સંચાલન 40 તાલીમ પામેલા ઓપરેટરો દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલે સોમનાથ મંદિર પરિસરમાંથી ભવ્ય કાર્યક્રમ નિહાળ્યો હતો. ડ્રોન શો પછી, મંદિરની નજીકના દરિયા કિનારે એક અદભુત આતશબાજીનું પ્રદર્શન પણ પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યું હતું.