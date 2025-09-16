અમેરિકામાં નેતાના મોતની ઉજવણી કરનારાઓના વિઝા રદ કરવામાં આવશે, રુબિયોની ચેતવણી

યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રુબિયોએ જણાવ્યું હતું કે ચાર્લી કિર્કની હત્યાની ઉજવણી કરી રહેલા વિદેશી નાગરિકોના વિઝા રદ કરવામાં આવશે અને તેમનો દેશનિકાલ કરવામાં આવશે. રુબિયો અને અન્ય અધિકારીઓએ સ્પષ્ટ કર્યું કે હિંસા અને નફરતને પ્રોત્સાહન આપનારા લોકોનું યુએસમાં સ્વાગત કરવામાં આવશે નહીં.
અમેરિકાના વિદેશ સચિવ માર્કો રુબિયોએ જણાવ્યું હતું કે જે વિદેશી નાગરિકો દક્ષિણપંથી ટિપ્પણીકાર ચાર્લી કિર્કની હત્યાની ઉજવણી કરી રહ્યા છે તેમના વિઝા રદ કરવામાં આવી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે અમેરિકા એવા વિદેશીઓને પોતાના દેશમાં રાખશે નહીં જેઓ આપણા નાગરિકોના મૃત્યુની ઉજવણી કરે છે.
ફોક્સ ન્યૂઝ સાથે વાત કરતા, રુબિયોએ કહ્યું કે અમેરિકાએ આવા હત્યાઓનું સમર્થન કરનારા અથવા ઉજવણી કરનારા લોકોને દેશમાં પ્રવેશવા કે રહેવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ નહીં. તેમણે કહ્યું કે, આપણે એવા લોકોને વિઝા ન આપવા જોઈએ જેઓ કોઈ રાજકીય વ્યક્તિની હત્યા, ફાંસી અથવા હત્યાની ઉજવણી કરવા માટે અમેરિકા આવે છે અને જો તેઓ પહેલાથી જ અહીં છે, તો તેમના વિઝા રદ કરવા જોઈએ.
રુબિયોએ X પરના પોતાના નિવેદનનો વીડિયો શેર કર્યો અને લખ્યું, “જે લોકો આપણા નાગરિકોના મૃત્યુની ઉજવણી કરી રહ્યા છે તેમને અમેરિકામાં સ્થાન મળશે નહીં. વિઝા રદ કરવામાં આવી રહ્યા છે. જો તમે અહીં વિઝા પર છો અને કોઈ રાજકીય વ્યક્તિની જાહેર હત્યાથી ખુશ છો, તો દેશનિકાલ માટે તૈયાર રહો. આ દેશમાં તમારું સ્વાગત નથી.”
યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સિક્યુરિટી (DHS) ના આસિસ્ટન્ટ સેક્રેટરી ત્રિશા મેકલોફલિને પણ કહ્યું હતું કે અમેરિકન નાગરિકોની હત્યાની ઉજવણી કરનારા લોકોના વિઝા રદ કરવા જોઈએ. અગાઉ, યુએસ ડેપ્યુટી સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ ક્રિસ્ટોફર લેન્ડાઉએ પણ X પર લખ્યું હતું કે, હું સ્પષ્ટ કરવા માંગુ છું કે હિંસા અને નફરતને પ્રોત્સાહન આપનારા વિદેશી નાગરિકોનું આપણા દેશમાં સ્વાગત નથી. સોશિયલ મીડિયા પર કેટલાક લોકો આ ઘટનાને સમર્થન, મજાક ઉડાવતા અથવા ન્યાયી ઠેરવતા જોઈને મને નફરત છે. મેં અમારા દૂતાવાસોને આ બાબતે યોગ્ય પગલાં લેવા સૂચના આપી છે. જો તમને કોઈ વિદેશી નાગરિકની આવી ટિપ્પણીઓ દેખાય તો કૃપા કરીને તેમને મારા ધ્યાન પર લાવો, જેથી અમે અમેરિકન લોકોનું રક્ષણ કરી શકીએ.”
રુબિયોએ આ પગલાનો બચાવ કરતા કહ્યું કે અમેરિકાએ એવા લોકોને આમંત્રણ ન આપવું જોઈએ જેઓ “નકારાત્મક અને વિનાશક વર્તન” કરે છે. તેમણે એ પણ પુષ્ટિ આપી કે વિઝા રદ કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે અને કિર્કની હત્યા પછી આ મુદ્દા પર કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.