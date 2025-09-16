13 લાખ વાહનોના ચલણ માફ કરવામાં આવશે

જો તમે ઉત્તર પ્રદેશમાં વાહન ચલાવી રહ્યા છો અને મોટું ચલણ જારી કરવામાં આવ્યું છે, તો ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. પરિવહન વિભાગે આવા વાહન માલિકોને મોટી રાહત આપી છે. હવે આ લોકોએ ચલણનો એક રૂપિયો પણ ચૂકવવો પડશે નહીં. પરિવહન વિભાગે તેમના વાહનો પર જારી કરાયેલ ચલણ સંપૂર્ણપણે માફ કરી દીધું છે. આ નિર્ણય સાથે, યુપીમાં કુલ 12.93 લાખ લોકોને લાભ મળશે. પરિવહન વિભાગે ચલણ માફ કરવાની આ સમગ્ર પ્રક્રિયા શરૂ કરી દીધી છે. તેમાં કુલ 30 દિવસ લાગશે, જેના પછી તમે ચલણ અંગે ચિંતામુક્ત રહેશો.
હકીકતમાં, અત્યાર સુધી મોટા ચલણને કારણે, વાહન માલિકોને તેમના વાહનો વેચવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હતો. ઘણા વાહનો એવા હતા જેના પર એક થી બે લાખનું ચલણ બાકી હતું. આવી સ્થિતિમાં, કોઈ પણ આ વાહનો ખરીદતું ન હતું. પરિવહન વિભાગના આ નિર્ણયથી વાહન માલિકોને ફિટનેસ, પરમિટ, વાહન ટ્રાન્સફર અને હાઇ સિક્યુરિટી રજિસ્ટ્રેશન પ્લેટ (HSRP) જેવી સમસ્યાઓમાંથી રાહત મળશે. પરિવહન વિભાગની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા પછી, વાહન માલિકો પરિવહન પોર્ટલ પર તેમના ચલણની સ્થિતિ પણ ચકાસી શકશે.
કોને માફ કરવામાં આવશે?
ઉત્તર પ્રદેશ પરિવહન વિભાગનો આ નિર્ણય એવા વાહનોના ચલણ માફ કરવા માટે લેવામાં આવ્યો છે, જે 31 ડિસેમ્બર 2021 સુધી કોર્ટમાં પેન્ડિંગ હતા અથવા જેમની સમય મર્યાદા પૂરી થઈ ગઈ હતી અને કોર્ટમાં મોકલવામાં આવ્યા ન હતા.