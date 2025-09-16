આનંદોઃ મધર ડેરી દ્વારા દૂધ, પનીર, છાસ અને ઘીની કિંમતોમાં ઘટાડો

નવી દિલ્હીઃ મધર ડેરીએ દૂધના ભાવમાં પ્રતિ લીટર બે રૂપિયાનો કાપ કરવાનો એલાન કર્યું છે. આ નિર્ણય કંપનીએ તાજેતરમાં સરકારે GST (ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ)માં કરેલા કાપનો સીધો લાભ ગ્રાહકો સુધી પહોંચાડવા માટે કર્યો છે. મધર ડેરીએ માત્ર દૂધના ભાવમાં જ નહીં, પરંતુ અન્ય ઉત્પાદનોના ભાવમાં પણ ઘટાડો કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આથી ગ્રાહકોને ઉત્તમ ગુણવત્તાવાળા ડેરી પ્રોડક્ટ્સ ઓછી કિંમતે ઉપલબ્ધ થશે.
મધર ડેરીએ માત્ર દૂધ જ નહીં પરંતુ દહીં, છાશ, પનીર જેવાં અન્ય ડેરી ઉત્પાદનોના ભાવમાં પણ થોડીક હદ સુધી ઘટાડાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. કંપનીએ સંકેત આપ્યો છે કે તે તમામ ઉત્પાદનોની કિંમતોના નવા ટેક્સ ઢાંચા મુજબ પુનઃમૂલ્યાંકન કરી રહી છે. તેનો હેતુ ગ્રાહકોને સારી કિંમતે ગુણવત્તાયુક્ત પ્રોડક્ટ્સ પહોંચાડવાનો છે. ટૂંક સમયમાં આ ઉત્પાદનોના ભાવમાં પણ ઘટાડો જોવા મળી શકે છે, જેને કારણે ગ્રાહકોને લાભ થશે.કંપની મુજબ આ કિંમતોમાંનો બદલાવ 22 સપ્ટેમ્બરથી અમલમાં આવશે, જેને કારણે ગ્રાહકોને તેનો લાભ ઝડપથી મળશે. મધર ડેરી હંમેશાંથી જ ગ્રાહકોને ગુણવત્તાસભર અને તાજગીભર્યા પ્રોડક્ટ્સ આપવા માટે પ્રતિબદ્ધ રહી છે અને આ ઘટાડાથી સામાન્ય લોકોની આર્થિક સ્થિતિ પર પણ સકારાત્મક અસર પડશે.
GST માં થયેલા આ કાપ બાદ અનેક ગ્રાહક વસ્તુઓના ભાવમાં પણ ઘટાડો આવ્યો છે, અને મધર ડેરીએ તેને એક સારી તક માનીને ઉત્પાદનોના ભાવ ઓછા કર્યા છે જેથી ગ્રાહકોને રાહત મળી શકે. આ પગલાથી ગ્રાહકો પોતાની રોજિંદી જરૂરિયાતો સારા ભાવે પૂરી કરી શકશે, જે હાલના સમયમાં ખૂબ જ ફાયદાકારક સાબિત થશે.
મધર ડેરી: ડેરી પ્રોડક્ટ્સ પર નવા GST દરો
દૂધ (ટેટ્રા પેક): પહેલાં 5 ટકા, હવે 0 ટકા
પનીર: પહેલાં 5 ટકા, હવે 0 ટકા
ઘી: પહેલાં 12 ટકા, હવે 5 ટકા
* **માખણ:** પહેલાં 12%, હવે 5%
ચીઝ: પહેલાં 12 ટકા, હવે 5 ટકા
મિલ્કશેક: પહેલાં 12 ટકા, હવે 5 ટકા
આઇસ્ક્રીમ: પહેલાં 18 ટકા, હવે 5 ટકા