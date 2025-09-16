એપોલો ટાયર ટીમ ઈન્ડિયાનું નવું સ્પોન્સર બન્યું

એશિયા કપના ઉત્સાહ વચ્ચે, મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે, જે મુજબ ટીમ ઈન્ડિયાને તેની જર્સી માટે એક નવો સ્પોન્સર મળ્યો છે. એપોલો ટાયર આ રેસ જીતી ગયું છે. એપોલો ટાયર સાથે ટીમ ઈન્ડિયાનો કરાર 2027 સુધીનો છે. આ સમય દરમિયાન ભારતે લગભગ 130 મેચ રમવાની છે.

એપોલો ટાયર એક મેચ માટે આટલા પૈસા ચૂકવશે

હવે પ્રશ્ન એ છે કે આ કરારની કિંમત કેટલી છે? રિપોર્ટ અનુસાર, એપોલો ટાયર એક મેચ માટે લગભગ 4.5 કરોડ રૂપિયા ચૂકવશે, જે અગાઉના સોદાની રકમ કરતા 50 લાખ રૂપિયા વધુ છે. ડ્રીમ 11નો કરાર એક મેચ માટે 4 કરોડ રૂપિયા હતો.

એપોલો ટાયર તેમને હરાવીને સ્પોન્સર બન્યા

ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયાના અહેવાલ મુજબ, કેનવા અને જેકે ટાયર પણ ટીમ ઈન્ડિયાના જર્સી સ્પોન્સર બનવાની રેસમાં હતા. પરંતુ, એપોલો ટાયર્સે બંનેને પાછળ છોડી દીધા છે અને ડીલ મેળવી લીધી છે. આ બધા ઉપરાંત, બિરલા ઓપ્ટસ પેઇન્ટ્સે પણ સ્પોન્સર બનવામાં રસ દાખવ્યો હતો. પરંતુ તેઓ બોલી લગાવવા માટે આગળ આવ્યા ન હતા.

સ્પોન્સરશિપ માટે બોલી 16 સપ્ટેમ્બરના રોજ મૂકવામાં આવી હતી

ટીમ ઇન્ડિયાના સ્પોન્સર બનવા માટે બોલી 16 સપ્ટેમ્બરના રોજ મૂકવામાં આવી હતી, જ્યારે BCCI એ 2 સપ્ટેમ્બરના રોજ બોલી લગાવવા માટે કહ્યું હતું. BCCI એ તેની પ્રેસ રિલીઝમાં સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે ગેમિંગ, સટ્ટાબાજી, ક્રિપ્ટો અને તમાકુ સાથે સંબંધિત કંપનીઓ સ્પોન્સરશિપ માટે અરજી કરી શકતી નથી. આ બધા ઉપરાંત, બેંકિંગ, નાણાકીય કંપનીઓ, સ્પોર્ટસવેર મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીઓને પણ BCCI દ્વારા સ્પોન્સરશિપ બિડથી દૂર રાખવામાં આવી હતી.

