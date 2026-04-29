બંગાળમાં મતદાન દરમિયાન અનેક જગ્યાએ હિંસા, TMC અને ISF સમર્થકો બાખડ્યા

પશ્ચિમ બંગાળમાં બીજા તબક્કાનું મતદાન ચાલી રહ્યું છે. આ દરમિયાન અનેક સ્થળોએથી હિંસક અથડામણના અહેવાલો સામે આવ્યા છે. ભાજપના ઉમેદવારના વાહન પર પણ હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. ટીએમસી અને આઈએસએફ સમર્થકો વચ્ચે પણ અથડામણ થઈ હતી. આ બાબતે આઈએસએફના વડાએ શું કહ્યું તે જાણો.
પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીના બીજા તબક્કામાં મતદાન શરૂ થતાં જ નાદિયા, હાવડા અને દક્ષિણ 24 પરગણા સહિત અનેક વિસ્તારોમાં હિંસક અથડામણો ફાટી નીકળી હતી. દક્ષિણ 24 પરગણાના બસંતી વિસ્તારમાં ભાજપના ઉમેદવાર વિકાસ સરદાર પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે પાનિહાટીમાં ભાજપ અને ટીએમસી સમર્થકો વચ્ચે ઝપાઝપીના અહેવાલો છે.
ભાજપના ઉમેદવાર પર હુમલો
અહેવાલ મુજબ, બસંતીમાં ભાજપના ઉમેદવારના વાહન પર તોડફોડ કરવામાં આવી હતી, જેના કારણે તણાવપૂર્ણ પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી. આ ઘટના બૂથ નંબર 76 પર બની હતી, જ્યાં ભાજપના ઉમેદવાર વિકાસ સરદાર પર બૂથની મુલાકાત લેતી વખતે કથિત રીતે હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, જ્યારે ઉમેદવાર મતદાન મથકનું નિરીક્ષણ કરવા ગયા હતા ત્યારે કેટલાક લોકોએ તેમના પર હુમલો કર્યો હતો.
ટીએમસી અને આઈએસએફ સમર્થકો વચ્ચે અથડામણ
હુગલી જિલ્લાના રામચંદ્રપુરમાં બૂથ નંબર 147 પર ટીએમસી અને આઈએસએફ સમર્થકો વચ્ચે અથડામણ થઈ હતી. નકલી મતદાન એજન્ટોની નિમણૂકના આરોપોને લઈને તણાવ વધ્યો હતો. ભાંગરના પ્રાણગંજમાં બૂથ નંબર 233 અને 234 પર પણ તણાવ વધ્યો હતો, જેના કારણે ટીએમસી સમર્થકો અને આઈએસએફ નેતા નૌશાદ સિદ્દીકીઓ વચ્ચે અથડામણ થઈ હતી.
આઈએસએફ નેતાએ શું કહ્યું?
આઈએસએફ નેતા નૌશાદ સિદ્દીકીએ કહ્યું, “મતદાન મથકથી માત્ર 100 મીટર દૂર ટીએમસી કાર્યકરો મતદારોને પ્રભાવિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા. મેં ત્યાં હાજર કેન્દ્રીય દળના કર્મચારીઓને આ બાબતની તપાસ કરવા વિનંતી કરી. જ્યારે હું મારી કારમાં બેઠો હતો, ત્યારે ટીએમસી કાર્યકરોએ મારી સાથે દુર્વ્યવહાર કર્યો. કેન્દ્રીય દળોએ તેમને વિખેરવા માટે લાઠીચાર્જ કરવો પડ્યો. તેમણે મારા પર હુમલો કર્યો ન હતો. મતદાન શાંતિપૂર્ણ રીતે ચાલી રહ્યું છે. ટીએમસી સંપૂર્ણપણે ગભરાઈ ગઈ છે. લોકો 2023ની પંચાયત ચૂંટણીમાં કે 2024ની લોકસભા ચૂંટણીમાં મતદાન કરી શક્યા નહીં. હવે જ્યારે લોકો આખરે મતદાન કરી રહ્યા છે, ત્યારે તેઓ ટીએમસી વિરુદ્ધ અને અમારી તરફેણમાં મતદાન કરશે.”
વિસ્તારમાં તણાવ વધ્યો
આ ઘટના દરમિયાન, તેમના વાહનમાં પણ તોડફોડ કરવામાં આવી હતી. તેમના સુરક્ષા કર્મચારીઓ પાસેથી હથિયારો છીનવી લેવાનો પણ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. એવો આરોપ છે કે કેન્દ્રીય દળોની હાજરી હોવા છતાં, સુરક્ષા કર્મચારીઓએ પરિસ્થિતિને નિયંત્રિત કરવા અથવા બચાવ કામગીરીમાં મદદ કરવા માટે હસ્તક્ષેપ કર્યો ન હતો. આ ઘટનાથી વિસ્તારમાં તણાવ વધુ વધ્યો છે.