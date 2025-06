IPLમાં આરસીબીની જીત પર વિજય માલ્યાએ શું ટ્વિટ કર્યું? જાણો

ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) ના ઇતિહાસમાં, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) એ મંગળવારે પ્રથમ વખત ટુર્નામેન્ટનો ખિતાબ જીત્યો. RCB ફ્રેન્ચાઇઝના પ્રથમ માલિક વિજય માલ્યાએ પણ આ પ્રસંગે ટીમને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. દિગ્ગજ ખેલાડી સચિન તેંડુલકર સહિત ઘણા ખેલાડીઓએ RCB ની જીત પર પ્રતિક્રિયા આપી છે.

વિજય માલ્યાએ ટ્વીટ કર્યું

વિજય માલ્યાએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ‘X’ પર લખ્યું, ‘RCB આખરે 18 વર્ષ પછી IPL ચેમ્પિયન બન્યું છે. 2025 ટુર્નામેન્ટ સુધી શાનદાર ઝુંબેશ. ઉત્તમ કોચિંગ અને સપોર્ટ સ્ટાફ સાથે સંતુલિત ટીમ બોલ્ડ રમી રહી છે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન! E Sala Cup Namde!!’ ઉલ્લેખનીય છે કે ‘E Sala Cup Namde’ એ RCBનું રાષ્ટ્રગીત છે. તેનો અર્થ છે – ‘આ વર્ષે કપ આપણો હશે’.

ઘણા અનુભવી ક્રિકેટરોએ પણ RCB ને IPL ટાઇટલ જીતવા બદલ અભિનંદન આપવાનું શરૂ કરી દીધું છે. સચિન તેંડુલકરે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર લખ્યું, ‘RCB ને તેમના પહેલા IPL ટાઇટલ માટે અભિનંદન. 18મી આવૃત્તિમાં ટ્રોફી ઉપાડવા માટે 18 નંબરની જર્સી પહેરવી સારી વાત છે. સારું રમ્યા અને તેના હકદાર પણ હતા!’

RCB are IPL Champions finally after 18 years. Superb campaign right through the 2025 tournament. A well balanced team Playing Bold with outstanding coaching and support staff. Many congratulations ! Ee sala cup namde !!

