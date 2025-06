IPL 2025: RCBની જીત પર જોઈ લો અનુષ્કા શર્માની ખુશી, જુઓ વીડિયો

18 વર્ષની રાહનો અંત લાવતા, રન મશીન વિરાટ કોહલીની ટીમ આરસીબીએ આઈપીએલ ફાઇનલ (IPL Final)માં પંજાબ કિંગ્સને હરાવીને ટ્રોફી જીતી છે. આ જીત બાદ ટીમના તમામ ખેલાડીઓ અને તેમના ચાહકોની આંખોમાં ખુશીના આંસુ આવી ગયા. તે દરમિયાન વિરાટ અને તેની પત્ની અનુષ્કા શર્માની પ્રતિક્રિયાઓના ઘણા ફોટા અને વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે, જેના પર નેટીઝન્સ અલગ અલગ પ્રતિક્રિયાઓ આપી રહ્યા છે.

વિરાટ પાસે હવે બધું જ છે

આરસીબી ટીમે આઈપીએલ ફાઇનલ જીત્યા બાદ વિરાટ ભાવુક થઈ ગયો હતો, કારણ કે તેની ટીમે 18 વર્ષના લાંબા સંઘર્ષ પછી આ ટ્રોફી જીતી છે. આ જીત પછી વિરાટ અને તેની પત્ની-અભિનેત્રી અનુષ્કા શર્માની ટ્રોફી હાથમાં હોય તેવી તસવીરો સામે આવી છે, જેના પર યુઝર્સ પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે. એક યુઝરે લખ્યું કે હવે વિરાટ પાસે બધું જ છે. બીજા યુઝરે લખ્યું કે દુનિયાના શ્રેષ્ઠ કપલ. તે જ સમયે, બીજા યુઝરે કહ્યું કે બંને ટ્રોફી વિરાટની છે. આ ઉપરાંત, બીજા યુઝરે કહ્યું કે તેણે આ ખિતાબ બાળકની જેમ રાખ્યો છે.

Everyone is looking at him and he’s just looking at her embracing his world in his arms🥹🧿❤️#ViratKohli #anushkasharma #virushka pic.twitter.com/aeuRptxE35

