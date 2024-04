VIDEO: PM નરેન્દ્ર મોદીએ ગેમર્સ સાથે કરી ખાસ મુલાકાત

ચૂંટણીની મોસમ વચ્ચે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દેશના ટોચના ખેલાડીઓને મળ્યા છે. આ સમય દરમિયાન તેણે સાત ગેમર્સ સાથે કેટલીક વીડિયો ગેમ્સ પણ રમી હતી અને તેમની સાથે હળવી મજાક પણ કરી હતી. PM મોદી અને આ ખેલાડીઓ વચ્ચેની મીટિંગ સંબંધિત એક વીડિયો શેર કરવામાં આવ્યો હતો. બે મિનિટ 37 સેકન્ડની આ ક્લિપમાં એક ક્ષણ એવી પણ જોવા મળી હતી જ્યારે તે રમૂજી સ્વરમાં રમનારાઓને કહેતો જોવા મળ્યો હતો – હું મારા વાળને કલર કરીને બ્લીચ કરું છું.

Very cool to see HPM @narendramodi ji engaging with #gamers. 👏👏👏

He’s probably the ONLY world leader who can influence people across 4 different generations. @EGFIndia

pic.twitter.com/CTgOlpDjiM

— Anuraag Saxena (@anuraag_saxena) April 11, 2024