Video: હેમા માલિનીએ આ રીતે પાઠવી PM મોદીને જન્મદિનની શુભેચ્છા

હેમા માલિનીએ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસ પર એક વીડિયો શેર કર્યો હતો, જેમાં તેમણે તેમને અભિનંદન આપ્યા હતા.
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે તેમનો 75મો જન્મદિવસ ઉજવી રહ્યા છે. આ ખાસ અવસર માટે સોશિયલ મીડિયા પર અભિનંદનનો વરસાદ વરસી રહ્યો છે, દેશ અને દુનિયાભરના લોકો તેમને શુભેચ્છાઓ પાઠવી રહ્યા છે. બોલિવૂડ અભિનેત્રી અને ભાજપ નેતા હેમા માલિનીએ પણ પીએમ મોદીને જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી છે. તેમના જન્મદિવસની પૂર્વસંધ્યાએ, હેમા માલિનીએ તેમના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક વીડિયો શેર કર્યો છે જેમાં તેમણે પીએમ મોદીને જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી છે.
પોતાના ઓફિશિયલ ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પર એક વીડિયો પોસ્ટ કરીને હેમાએ લખ્યું, “જન્મદિવસની શુભકામનાઓ મોદીજી. આજે તમારા 75મા જન્મદિવસ પર, હું મારા પરિવાર અને તમામ બ્રિજવાસીઓ વતી તમને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. હું ભગવાન કૃષ્ણને તમારા સ્વાસ્થ્ય અને લાંબા આયુષ્ય માટે પ્રાર્થના કરું છું. માનનીય પ્રધાનમંત્રી, અમને તમારા પર ગર્વ છે.” દેશના ભલા માટે પ્રધાનમંત્રી મોદીના યોગદાનની પ્રશંસા કરતા, “ડ્રીમ ગર્લ” એ આગળ કહ્યું, “જ્યારથી તમે દેશની કમાન સંભાળી છે, ત્યારથી દેશમાં સકારાત્મક પરિવર્તન આવ્યું છે અને દરેક ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ થઈ રહી છે. આટલા ઓછા સમયમાં તમે ભારતને આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર એક નવી ઓળખ આપી છે. ભૂતપૂર્વ પ્રધાનમંત્રી શ્રી અટલ બિહારી વાજપેયીના કાર્યકાળથી હું તમારી સાથે જોડાયેલી છું. જ્યારે તમે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી બન્યા, ત્યારે મને બંને વખત રાજ્યમાં પ્રચાર કરવાની તક મળી.”
હેમાએ વધુમાં જણાવ્યું કે છેલ્લા 11 વર્ષથી પ્રધાનમંત્રી સાથે તેમનો વ્યાવસાયિક અને વ્યક્તિગત સંબંધ કેવી રીતે રહ્યો છે. તેમણે પોસ્ટના કેપ્શનમાં લખ્યું, “આપણા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસની પૂર્વસંધ્યાએ, તેમને જન્મદિવસની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ. મોદીજી, હું 11 વર્ષથી તમારી સાથે જોડાયેલી છું અને મને તમારા તરફથી સતત પ્રોત્સાહન અને ટેકો મળ્યો છે. તમારા 75મા જન્મદિવસ પર, મારો પરિવાર અને મારા મતવિસ્તાર, મથુરાના લોકો તમને શુભકામનાઓ પાઠવે છે. જન્મદિવસની શુભકામનાઓ.” દરમિયાન, પ્રધાનમંત્રી મોદીના 75મા જન્મદિવસ નિમિત્તે, રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર વિજેતા નાટક “ચલો જીતે હૈં” બુધવારે દેશભરમાં ફરીથી રિલીઝ થવાનું છે. મંગેશ હડાવલે દ્વારા દિગ્દર્શિત, આ નાટક પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના જીવનની બાળપણની ઘટનાથી પ્રેરિત હોવાનું કહેવાય છે.