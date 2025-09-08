ઉપરાષ્ટ્રપતિ ચૂંટણી: NDA એ મંત્રીઓની 10 ટીમો બનાવી

ભારતને તેનો 15મો ઉપરાષ્ટ્રપતિ મળવા જઈ રહ્યો છે. પદ માટે મતદાન અને મતગણતરી 9 સપ્ટેમ્બરે થશે. મોડી રાત સુધીમાં નવા ઉપરાષ્ટ્રપતિની જાહેરાત કરવામાં આવશે. ચૂંટણી જંગમાં, ભાજપ ગઠબંધને સીપી રાધાકૃષ્ણનને અને ભારત ગઠબંધને સુદર્શન રેડ્ડીને ઉમેદવાર બનાવ્યા છે. આંકડાઓ અનુસાર, ભાજપ ગઠબંધનની જીત સ્પષ્ટ છે, પરંતુ હજુ પણ ભાજપ ગઠબંધનને તેના પર વિશ્વાસ નથી.
પ્રતિસ્પર્ધી તરીકે, ભાજપે ચૂંટણી માટે સંપૂર્ણ રણનીતિ તૈયાર કરી છે. શાસક પક્ષ વતી, સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહ ચૂંટણીનો હવાલો સંભાળી રહ્યા છે. 9 સપ્ટેમ્બરે સવારે 10 વાગ્યાથી મતદાન શરૂ થશે. ભાજપ ગઠબંધને સાંસદોને ભેગા કરવા માટે કેન્દ્રીય મંત્રીઓની 10 ટીમો બનાવી છે. આ ટીમો વિવિધ રાજ્યોના સાંસદોને ભેગા કરશે. સવારે 8 વાગ્યા સુધીમાં, બધી ટીમો સાંસદોને તેમના નિવાસસ્થાને એકત્રિત કરશે.