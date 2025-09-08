નેપાળમાં સ્થિતિ નિયંત્રણ બહાર, પ્રદર્શનકારીઓને જોતાં જ ગોળી મારવાનો આદેશ

નેપાળમાં જનરલ-ઝેડના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા હિંસક વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ કારણે ઘણા વિસ્તારોમાં કર્ફ્યુ લાદવામાં આવ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પ્રતિબંધ સામે બળવો કરી રહેલા વિરોધ પ્રદર્શનકારી વિદ્યાર્થીઓ નેપાળની સંસદ સુધી પહોંચ્યા. આ હિંસક વિરોધને કારણે અત્યાર સુધીમાં 18 લોકોના મોત થયા છે જ્યારે 100 થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા હોવાના અહેવાલ છે. પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણપણે કાબુ બહાર થઈ ગઈ છે. નેપાળ કેબિનેટની બેઠક સાંજે 6 વાગ્યે બોલાવવામાં આવી છે.
નેપાળમાં પરિસ્થિતિ નિયંત્રણ બહાર, અત્યાર સુધીમાં 18 લોકોના મોત
નેપાળના ઘણા વિસ્તારોમાં કર્ફ્યુ લાદવામાં આવ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પર પ્રતિબંધથી વિદ્યાર્થીઓ ગુસ્સે છે. આ હિંસક વિરોધને ધ્યાનમાં રાખીને, નેપાળ કેબિનેટની બેઠક સાંજે 6 વાગ્યે બોલાવવામાં આવી છે. નેપાળમાં રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પરિષદની બેઠક પણ ચાલી રહી છે.