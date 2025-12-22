બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓની હત્યાના વિરોધમાં VHP કરશે પ્રદર્શન

સામાન્ય ચૂંટણીઓ પહેલા બાંગ્લાદેશમાં હિંસાનો માહોલ ફાટી નીકળ્યો છે. આ હિંસામાં, તોફાનીઓ હિન્દુઓ, તેમની સંપત્તિ અને મંદિરોને નિશાન બનાવી રહ્યા છે. VHP ના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા વિનોદ બંસલે હિન્દુ સમુદાયને એક થવા અપીલ કરી.
સામાન્ય ચૂંટણીઓ પહેલા બાંગ્લાદેશમાં હિંસાનો દોર શરૂ થયો છે. આ હિંસામાં, બદમાશોએ હિન્દુ સમુદાયના લોકો, તેમની મિલકતો અને મંદિરોને નિશાન બનાવવાનું શરૂ કર્યું છે. બાંગ્લાદેશમાં, એક હિન્દુ યુવાન પર ઈશનિંદાનો ખોટો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો અને મોબ લિંચિંગ દ્વારા તેની હત્યા પણ કરવામાં આવી હતી. આનાથી વાતાવરણ વધુ તંગ બન્યું છે. વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ (VHP) એ આ હિંસાના વિરોધમાં મંગળવારે બાંગ્લાદેશ હાઈ કમિશન સામે એક મોટું પ્રદર્શન કરવાની જાહેરાત કરી છે. VHP એ સમગ્ર વિશ્વ સમુદાયને બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓ પર થતી હિંસા સામે અવાજ ઉઠાવવા અને પડોશી દેશ પર દબાણ લાવવા અપીલ કરી છે.
VHP ના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા વિનોદ બંસલે અમર ઉજાલાને જણાવ્યું હતું કે બાંગ્લાદેશમાં દરરોજ હિન્દુઓ પર અત્યાચાર થઈ રહ્યા છે. ત્યાંની કટ્ટરપંથી ઇસ્લામિક વ્યવસ્થા સમગ્ર સરકારી વ્યવસ્થા પર હાવી થઈ ગઈ છે. એક નિર્દોષ હિન્દુ યુવક અને સાત વર્ષની બાળકીની હત્યા કરવામાં આવી છે. ખોટા આરોપોમાં સેંકડો હિન્દુઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. જનતા જેલમાં તેમની સારવાર વિશે કોઈ માહિતી મેળવી શકતી નથી. નિર્દોષ હિન્દુઓને ક્યાંય શાંતિ કે સુરક્ષા મળી રહી નથી.
વિનોદ બંસલે કહ્યું કે આ દેશમાં, રસ્તાઓથી લઈને સંસદ સુધી, કેટલાક લોકો ગાઝામાં થયેલી હિંસા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરે છે, પરંતુ બાંગ્લાદેશમાં, હિન્દુઓ પર સતત હિંસા થઈ રહી છે, છતાં કોઈ તેની સામે અવાજ ઉઠાવતું નથી. આ ધર્મનિરપેક્ષ સમુદાયના સાચા સ્વભાવને ઉજાગર કરે છે. તેમણે કહ્યું કે આ હિંસા પર મૌન રહેવાથી આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓની વિશ્વસનીયતા અને સુસંગતતા પર પણ પ્રશ્નો ઉભા થાય છે. VHP નેતાએ લોકોને બાંગ્લાદેશમાં થયેલી હિંસા સામેના વિરોધમાં એક થવા અને ભાગ લેવા અપીલ કરી.