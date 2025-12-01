સંસદમાં વંદે માતરમ પર ચર્ચા થશે, PM મોદી પણ ભાગ લેશે

ભારતના રાષ્ટ્રગીત ‘વંદે માતરમ’ ની 150મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે સંસદના શિયાળુ સત્રમાં એક ખાસ ચર્ચા યોજાશે. આ ચર્ચા આ અઠવાડિયે ગુરુવાર અથવા શુક્રવારે લોકસભામાં 10 કલાકનો સમય સાથે થશે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પણ આ ખાસ ચર્ચામાં ભાગ લેશે. આ ચર્ચામાં સ્વતંત્રતા સંગ્રામના આ પ્રેરણાદાયી ગીતના ઐતિહાસિક અને સાંસ્કૃતિક મહત્વ પર પ્રકાશ પાડવામાં આવશે.
સંસદીય બાબતોના પ્રધાન કિરેન રિજિજુ દ્વારા 30 નવેમ્બરના રોજ બોલાવવામાં આવેલી સર્વપક્ષીય બેઠકમાં અને લોકસભા અને રાજ્યસભાની વ્યાપાર સલાહકાર સમિતિઓ (BACs) ની બેઠકોમાં આ પ્રસ્તાવ પર સંમતિ સધાઈ હતી. શાસક પક્ષોના સભ્યોએ પણ રાજ્યસભામાં તેની જોરદાર હિમાયત કરી હતી. સરકારે તેને રાષ્ટ્રીય એકતાનું પ્રતીક ગણાવીને તમામ પક્ષોને ભાગ લેવા આમંત્રણ આપ્યું છે.
‘વંદે માતરમ’ ને ૧૯૫૦ માં ભારતીય પ્રજાસત્તાકના રાષ્ટ્રીય ગીત તરીકે અપનાવવામાં આવ્યું હતું. ૧૮૭૦ ના દાયકામાં બંકિમ ચંદ્ર ચેટર્જી દ્વારા સંસ્કૃત બંગાળીમાં લખાયું હતું. આ ગીત બંકિમ ચંદ્ર ચેટર્જીની બંગાળી નવલકથા આનંદમઠનો એક ભાગ છે, જે સૌપ્રથમ ૧૮૮૨ માં પ્રકાશિત થઈ હતી. આ ગીત ભારતીય સ્વતંત્રતા ચળવળ માટે પ્રેરણાનો મુખ્ય સ્ત્રોત બન્યું. કેન્દ્ર સરકારે ગીતની રચનાની ૧૫૦મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે એક ખાસ સ્મારક સિક્કો અને ટપાલ ટિકિટ પણ બહાર પાડી હતી. પીએમ મોદીએ તાજેતરમાં “વંદે માતરમ” ને સ્વતંત્રતા સંગ્રામનો અમર વારસો ગણાવ્યો હતો અને યુવાનોને તે ગાવા માટે અપીલ કરી હતી.
લોકસભાની વ્યાપાર સલાહકાર સમિતિની બેઠકમાં, કોંગ્રેસે ખાસ સઘન સુધારા (SIR) અને ચૂંટણી સુધારા પર ચર્ચાની માંગ કરી હતી, પરંતુ સરકારે વંદે માતરમને પ્રાથમિકતા આપી હતી. તૃણમૂલ કોંગ્રેસે લોકસભામાં “વંદે માતરમ” પર ખાસ ચર્ચાને ટેકો આપ્યો હતો. વિપક્ષી ગઠબંધન, ઇન્ડિયા બ્લોક, સોમવારે સવારે મલ્લિકાર્જુન ખડગેના કાર્યાલયમાં આ મુદ્દા પર રણનીતિ બનાવવા માટે મળશે. સંસદનું શિયાળુ સત્ર 1 ડિસેમ્બરથી શરૂ થશે અને 19 ડિસેમ્બર સુધી ચાલશે, જેમાં 15 બેઠકોનો સમાવેશ થશે. શિયાળુ સત્ર દરમિયાન દસ નવા બિલ રજૂ કરવામાં આવશે, જેમાં પરમાણુ ઉર્જા, ઉચ્ચ શિક્ષણ, રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો અને વીમા ક્ષેત્રોમાં સુધારાનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, 2025-26 માટે અનુદાન માટેની પ્રથમ પૂરક માંગણીઓ પર પણ ચર્ચા કરવામાં આવશે.