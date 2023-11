ઉત્તરકાશીમાં આખરે જીત મળી, તમામ 41 મજૂરોને ટનલમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા

ઉત્તરકાશીના સિલ્ક્યારાની ટનલમાં ફસાયેલા મજૂરો આખરે 17માં દિવસે બહાર આવ્યા. મંગળવારની બપોર તેમના માટે જીવનનો નવો અજવાળો લઈને આવી.જેમ કે તેઓ સુરંગમાંથી બહાર આવ્યા કે તરત જ કામદારોને એમ્બ્યુલન્સ મારફતે હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા. બચાવ કામગીરીની સફળતા બાદ મજૂરોના પરિવારજનો, બચાવ દળ અને વહીવટીતંત્રે રાહતનો શ્વાસ લીધો છે.

ઝારખંડના રહેવાસી વિજય હોરોને સૌથી પહેલા બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. અન્ય એક મજૂર ગણપતિ હોરોને પણ સુરંગમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યો છે. આ દરમિયાન મુખ્યમંત્રીએ તેમનું શાલ ઓઢાડીને સ્વાગત કર્યું હતું. અત્યાર સુધીમાં પાંચ મજૂરોને સુરંગમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે.

#WATCH | Uttarkashi tunnel rescue | Ambulances leave from the Silkyara tunnel site as 35 workers among the 41 workers trapped inside the Silkyara tunnel in Uttarakhand since November 12 have been successfully rescued. pic.twitter.com/K5hboVEa0I — ANI (@ANI) November 28, 2023

આ સાથે મનજીત, અનિલ, ધીરેન્દ્ર નાયક, ઉનાધર નાયક, તપન મંડલ, રામ પ્રસાદ, ચંપા ઉરાવ, જય પ્રકાશ, સુખરામને બહાર ફેંકી દેવામાં આવ્યા છે. સુરંગમાંથી બહાર કાઢવામાં આવેલા મજૂરોમાં રણજીત લોહાર, મહાદેવ નાયક, જયદેવ વૈરા, સોખિમ મન્ના, સંજય, રાજેન્દ્ર પણ સામેલ છે. રામસુંદર, સુબોધ કુમાર વર્મા, વિશ્વજીત વર્માને પણ બહાર કરી દેવામાં આવ્યા છે. સમીર નાયક, રવિદ્ર નાયક, રામ મિલનને પણ સુરંગમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે.

“The work of evacuating the labourers trapped in the Silkyara Tunnel has started. So far 8 workers have been rescued. Initial health checkup of all the workers is being done in the temporary medical camp built in the tunnel.” tweets Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami pic.twitter.com/218uohY8WC — ANI (@ANI) November 28, 2023

સુરંગમાંથી બહાર કાઢવામાં આવેલા મજૂરોમાં સંતોષ કુમાર, અંકિત કુમાર, સતદેવ, સોનુ શાહ, દીપક કુમાર, માણિક, અખિલેશ, ગબ્બર સિંહ નેગી, અહેમદ, સુશીલ શર્મા, વીરેન્દ્ર, ભગતુ, રિંકુને પણ બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે.

આ કામદારોને કાટમાળમાંથી ખોદીને અને ડ્રિલિંગ મશીનની મદદથી ટનલ બનાવીને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા, જેમાં 800 એમએમની પાઇપ નાખવામાં આવી હતી. આ પાઈપો દ્વારા એક પછી એક કામદારોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા અને તેમને ક્રોલ કરીને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. જે કામદારો નબળા હતા અથવા કોઈ કારણસર બહાર નીકળી શકતા ન હતા તેમના માટે વ્હીલ્સ સાથેનું સ્ટ્રેચર બનાવવામાં આવ્યું હતું. આ મજૂરોને સ્ટ્રેચર પર સુવડાવી દોરડા વડે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા.

#WATCH | Uttarkashi (Uttarakhand) tunnel rescue: CM Pushkar Singh Dhami meets the workers who have been rescued from inside the Silkyara tunnel. pic.twitter.com/5gZHyuhrqF — ANI (@ANI) November 28, 2023

એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા

શ્રમિકો સુરંગમાંથી બહાર આવ્યા બાદ વહીવટીતંત્ર દ્વારા તમામ તૈયારીઓ કરવામાં આવી હતી.બુધવારથી જ અહીં 41 એમ્બ્યુલન્સ અને ડોક્ટરોની ટીમ તૈનાત કરવામાં આવી હતી.સુરંગમાંથી બહાર આવતાની સાથે જ પ્રાથમિક તપાસ માટે સુરંગની બહાર કામચલાઉ ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. આ કામદારોમાંથી. હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા. આ સાથે અહીં એક હેલિકોપ્ટર પણ તૈનાત છે. જેથી કરીને જો કોઈને જરૂર હોય તો તેને તાત્કાલિક મોટી હોસ્પિટલમાં લઈ જઈ શકાય.

#WATCH | Uttarkashi tunnel rescue | Ambulances leave from the Silkyara tunnel site as nine workers among the 41 workers trapped inside the Silkyara tunnel in Uttarakhand since November 12 have been successfully rescued. pic.twitter.com/pgIpNxTY3B — ANI (@ANI) November 28, 2023

ચિન્યાલીસૌરમાં હોસ્પિટલ તૈયાર

કામદારોની સંભાળ માટે, ચિન્યાલીસૌરમાં કોમ્યુનિટી હેલ્થ સેન્ટરમાં 41 બેડની હોસ્પિટલ તૈયાર કરવામાં આવી છે, જ્યાં આ કામદારોને લઈ જવામાં આવ્યા હતા. આ બચાવ કામગીરી પર સમગ્ર દેશ અને દુનિયાની નજર હતી. પીએમ મોદી પોતે આ ઓપરેશન પર નજર રાખી રહ્યા હતા અને ઉત્તરાખંડના સીએમ પુષ્કર સિંહ ધામી પાસેથી સતત અપડેટ લઈ રહ્યા હતા.

કામદારો બહાર આવ્યા

તમને જણાવી દઈએ કે 12 નવેમ્બરે દિવાળીના દિવસે ઉત્તરકાશીના સિલ્ક્યારા ટનલમાં અચાનક પાણી ધસી પડ્યું હતું, જેમાં 41 મજૂરો ટનલમાં જ ફસાઈ ગયા હતા. છેલ્લા અગિયાર દિવસથી આ મજૂરોને બચાવવા યુદ્ધના ધોરણે બચાવ કામગીરી સતત ચાલી રહી હતી. ઘણી વખત આમાં કેટલીક અડચણો આવી, જેના કારણે બચાવ કાર્યમાં વિલંબ થયો, પરંતુ આ તમામ અવરોધો દૂર થઈ ગયા અને આખરે આજે વહીવટીતંત્રને તેમાં સફળતા મળી.