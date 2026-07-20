અમેરિકાનો ઈરાન પર સતત 9મી રાત હુમલો : તબરીઝ મિસાઈલ ફિલ્ડમાં આગ લાગી

ઈરાન: અમેરિકાએ સોમવારે સતત નવમી રાત્રે ઈરાન પર હુમલા કર્યા છે. અમેરિકી સેન્ટ્રલ કમાન્ડ અનુસાર, ઈરાનના સૈન્ય કમાન્ડ સેન્ટર, એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ, મિસાઈલ અને ડ્રોન લોન્ચ સાઈટ્સ સહિત અનેક સૈન્ય ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા.હુમલાઓ બાદ ઉત્તર-પશ્ચિમ ઈરાનના તબરીઝ મિસાઈલ ફિલ્ડમાં આગ લાગવાના સમાચાર છે. સ્થાનિક લોકોના મતે, આ મિસાઈલ પરિસરમાં અમેરિકી હુમલાઓ બાદ આગ ભભૂકી ઉઠી હતી. આ મિસાઈલ ફિલ્ડનું સંચાલન ઈસ્લામિક રેવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC) એરોસ્પેસ ફોર્સ કરે છે.
આ દરમિયાન, CENTCOM એ જણાવ્યું કે ઉત્તરી ઈરાકમાં ફાટ્યા વગરના ઈરાની ડ્રોનને નષ્ટ કરતી વખતે એક અમેરિકી સૈનિકનું મૃત્યુ થયું. અન્ય એક અમેરિકી સૈનિક ઘાયલ થયો છે, જેની સારવાર ચાલી રહી છે. આ સાથે યુદ્ધમાં માર્યા ગયેલા અમેરિકી સૈનિકોની સંખ્યા વધીને 17 થઈ ગઈ છે.
અમેરિકાનો ઈરાન પર સતત 9મી રાત હુમલો
અમેરિકાએ સોમવારે ઈરાન વિરુદ્ધ સતત નવમી રાત્રે નવા હવાઈ હુમલા શરૂ કર્યા છે. અમેરિકી સેન્ટ્રલ કમાન્ડ (CENTCOM) એ જણાવ્યું કે આ હુમલાઓનો હેતુ હોર્મુઝમાંથી પસાર થતા જહાજો પર હુમલો કરવાની ઈરાની ક્ષમતાને નબળી પાડવાનો છે.
જોર્ડનમાં અમેરિકી વિમાનોને નિશાન બનાવ્યા: ઈરાન
ઈરાનની ઈસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC) એ દાવો કર્યો છે કે તેણે જોર્ડનના અકાબા એરપોર્ટ પર હાજર અમેરિકી C-17 ટ્રાન્સપોર્ટ વિમાન અને P-8 સૈન્ય વિમાન પર બેલેસ્ટિક મિસાઈલોથી હુમલો કર્યો છે. IRGC અનુસાર, અનેક અમેરિકી વિમાનોને નુકસાન થયું છે.
ઈરાની સરકારી પ્રસારક IRIB અનુસાર, IRGC એ એવો પણ દાવો કર્યો કે જોર્ડનના મુવાફ્ફક સલ્તી (અલ-અઝરાક) એરબેઝ પર અમેરિકી સેનાના 20 હેંગર પણ નષ્ટ કરી દેવામાં આવ્યા છે. જોકે, અમેરિકા અને જોર્ડન તરફથી હજુ સુધી આ દાવાઓની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી.