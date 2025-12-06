આખરે ટ્રમ્પનું સ્વપ્ન સાકાર થયું! મળ્યો શાંતિ પુરસ્કાર

અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું શાંતિ પુરસ્કાર મેળવવાનું સ્વપ્ન આખરે સાકાર થયું. FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 માટેના ડ્રો દરમિયાન, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને પ્રથમ FIFA શાંતિ પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવ્યો. શુક્રવારે વોશિંગ્ટન, ડીસીના કેનેડી સેન્ટર ખાતે આયોજિત સમારોહમાં ટ્રમ્પને આ સન્માન આપવામાં આવ્યું. તેમને ગોલ્ડ ટ્રોફી અને મેડલ આપવામાં આવ્યો. FIFA એ આ વર્ષે આ પુરસ્કારની સ્થાપના કરી.
આ પુરસ્કાર વૈશ્વિક શાંતિ અને એકતામાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપનારા વ્યક્તિઓને ઓળખે છે. ટ્રમ્પ આ પુરસ્કાર મેળવનારા પ્રથમ વ્યક્તિ બન્યા છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વારંવાર ખુલ્લેઆમ કહ્યું છે કે તેઓ નોબેલ શાંતિ પુરસ્કારને પાત્ર છે. જોકે, નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર માટે તેમની ખુલ્લી વિનંતીઓ છતાં, તેમને પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો ન હતો.
In one of the most pathetic and humiliating moments in history, Trump just received the new inaugural FIFA Peace Prize.
They literally invented a “peace prize” to keep him happy after he didn’t receive the actual Nobel Peace Prize. Beyond parodypic.twitter.com/I1ahYRCz85
— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) December 5, 2025
ટ્રમ્પે પુરસ્કાર પ્રાપ્ત કર્યા પછી શું કહ્યું?
જ્યારથી FIFA એ નવા શાંતિ પુરસ્કારની જાહેરાત કરી છે, ત્યારથી અટકળો ચાલી રહી હતી કે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને તે એનાયત કરવામાં આવશે. અને એવું જ બન્યું. પુરસ્કાર પ્રાપ્ત કર્યા પછી, ટ્રમ્પે કહ્યું, “આ ખરેખર મારા જીવનનું સૌથી મોટું સન્માન છે.”
ટ્રમ્પને શાંતિ પુરસ્કાર આપવાના નિર્ણયની ઘણા લોકો ટીકા કરી રહ્યા છે. ફિફા પ્રમુખ જિયાની ઇન્ફન્ટિનો અને ટ્રમ્પ નજીકના સાથી છે. ગિયાનીએ કહ્યું કે તેમને લાગે છે કે ગાઝામાં યુદ્ધવિરામ માટે મધ્યસ્થી કરવાના પ્રયાસો માટે ટ્રમ્પને નોબેલ પુરસ્કાર મળવો જોઈતો હતો. આ પુરસ્કાર ફિફાના પરંપરાગત ધ્યાનથી અલગ છે, અને ટીકાકારો તેનું કારણ ટ્રમ્પ અને ફિફા પ્રમુખ વચ્ચેની નિકટતાને આભારી છે. ટીકાકારોએ પ્રશ્ન કર્યો છે કે શું વૈશ્વિક ફૂટબોલ ઇવેન્ટ્સમાં રાજકીય સંદેશા ઉમેરવા અયોગ્ય છે.