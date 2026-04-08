અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધવિરામની જાહેરાત

અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાન સામેના સૈન્ય હુમલાઓ બે અઠવાડિયા માટે રોકવાનો નિર્ણય લીધો છે. પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફ અને આર્મી ચીફ અસીમ મુનીરની અપીલ બાદ આ નિર્ણય લેવાયો છે. ટ્રમ્પના મતે, ઈરાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને સુરક્ષિત રીતે ખોલવા માટે તૈયાર થઈ ગયું છે અને અમેરિકાના 10-સૂત્રીય પ્રસ્તાવનો સ્વીકાર કર્યો છે. ટ્રમ્પનું માનવું છે કે અમેરિકાએ તેના તમામ લશ્કરી લક્ષ્યાંકો પ્રાપ્ત કરી લીધા છે અને હવે મધ્ય પૂર્વમાં શાંતિ માટે એક મજબૂત સમજૂતીની નજીક છે. આ બેતરફી યુદ્ધવિરામ આગામી દિવસોમાં મધ્ય પૂર્વની ભૌગોલિક રાજનીતિમાં મોટા ફેરફાર લાવી શકે છે.
— IANS (@ians_india) April 7, 2026
અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિએ પોતાના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ‘ટ્રુથ સોશિયલ’ પર આ મોટા નિર્ણયની જાહેરાત કરતા જણાવ્યું હતું કે, પાકિસ્તાની નેતૃત્વ સાથેની મંત્રણા બાદ તેમણે વિનાશક સૈન્ય હુમલાને ટાળવાનો નિર્ણય લીધો છે. ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફ અને ફિલ્ડ માર્શલ અસીમ મુનીરે ઈરાન પર થનારા હુમલાને રોકવા માટે વિશેષ વિનંતી કરી હતી. ઈરાને પણ હવે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટના દરિયાઈ માર્ગને તત્કાળ અને સુરક્ષિત રીતે ખોલવાની તૈયારી દર્શાવી છે. આ વિકાસને વિશ્વભરના મુત્સદ્દીઓ દ્વારા યુદ્ધ ટાળવા માટેની એક મોટી મુત્સદ્દીગીરીની જીત તરીકે જોવામાં આવી રહી છે.
ટ્રમ્પે એવો પણ દાવો કર્યો છે કે અમેરિકાએ ઈરાન સામેના તેના લગભગ તમામ લશ્કરી લક્ષ્યાંકોને માત્ર હાંસલ જ નથી કર્યા, પરંતુ તેનાથી પણ આગળ વધીને કામગીરી કરી છે. આ યુદ્ધવિરામ માત્ર એકતરફી નથી પરંતુ બેતરફી છે, જેનો અર્થ છે કે હવે ઈરાન તરફથી પણ કોઈ ઉશ્કેરણીજનક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે નહીં. અમેરિકાને ઈરાન તરફથી 10 મુદ્દાઓનો એક પ્રસ્તાવ મળ્યો છે, જેને બંને દેશો વચ્ચેની શાંતિ વાટાઘાટોનો આધાર માનવામાં આવી રહ્યો છે. આ સમજૂતી મધ્ય પૂર્વમાં વર્ષોથી ચાલી આવતા સંઘર્ષના અંતની શરૂઆત હોઈ શકે છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય વિશ્લેષકોના મતે, આ નિર્ણય પાકિસ્તાન માટે એક મોટી કૂટનીતિક સફળતા માનવામાં આવે છે, જેણે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના વધતા તણાવને ઘટાડવામાં મધ્યસ્થની ભૂમિકા ભજવી છે. તેલની સપ્લાય ખોરવાઈ જવાની ભીતિને કારણે વિશ્વના શેરબજારમાં જે ઉથલપાથલ હતી, તેમાં પણ આ સમાચાર બાદ સ્થિરતા જોવા મળી શકે છે. જો કે, આ બે સપ્તાહનો સમયગાળો ખૂબ જ મહત્વનો રહેશે કારણ કે આ સમય દરમિયાન બંને દેશો શાંતિ સમજૂતીની અંતિમ રૂપરેખા તૈયાર કરવા માટે કામ કરશે.